Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La Corte expresa su preocupación por una serie de hechos que, según la institución, comprometen su seguridad y autonomía
La Corte expresa su preocupación por una serie de hechos que, según la institución, comprometen su seguridad y autonomía.Angelo Chamba / EXPRESO

Rostros de jueces en vallas publicitarias: Corte denuncia estigmatización en marcha

La Corte expresa su preocupación por una serie de hechos que, según la institución, comprometen su seguridad y autonomía

La Corte Constitucional del Ecuador emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por una serie de hechos que, según la institución, comprometen su seguridad y autonomía en el marco de la marcha convocada por el presidente de la República.

(Te puede interesar: Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa)

Entre los eventos señalados, la Corte destaca el retiro sin previo aviso del vallado perimetral que habitualmente protege sus instalaciones, ocurrido el lunes 11 de agosto en horas de la tarde. Asimismo, denuncia la militarización total del perímetro institucional, con un despliegue inusualmente elevado de efectivos de las Fuerzas Armadas.

"La escolta institucional logró reinstalar el vallado a las 10:30 de esta mañana, tras múltiples gestiones", advierte el comunicado. Sin embargo, la Corte también advierte sobre la colocación de vallas publicitarias con los rostros de juezas y jueces constitucionales a lo largo del recorrido de la marcha, lo que califica como un acto de estigmatización que pone en riesgo la seguridad e integridad personal de sus miembros y afecta directamente la independencia del organismo.

RELACIONADAS
Valla-Corte Constitucional
Una valla publicitaria se instaló el la calle Ladrón de Guevara y avenida 12 de Octubre, en el centro-norte de Quito.Karina Defas / Expreso

La Corte Constitucional apela a realizar marchas pacíficas

En su pronunciamiento, la Corte subraya que, como máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional, debe actuar con independencia técnica y en estricto apego a la Constitución. Para ello, considera indispensable contar con garantías que aseguren la integridad física de sus autoridades, servidores y servidoras, así como la inviolabilidad de sus instalaciones.

(Sigue leyendo: Javier Milei y Daniel Noboa: coincidencias y diferencias en sus planes de ajuste)

Los rostros y nombres de los siete jueces de la Corte Constitucional se colocaron en dos grandes pancartas en la av. Patria, antes de la marcha de Daniel Noboa.

Marchas Quito: Aparecen carteles gigantes con los rostros de los jueces de la Corte

Leer más

En un segundo comunicado, la Corte reafirma su respeto por el derecho a la libre expresión y la protesta pacífica, pilares fundamentales de la democracia ecuatoriana. No obstante, subraya que estas manifestaciones deben desarrollarse dentro del marco del respeto a la institucionalidad y sin afectar el funcionamiento de los órganos autónomos establecidos por la Constitución.

La Corte recuerda que aún no ha emitido ninguna decisión de fondo sobre las leyes impugnadas, las cuales están siendo tratadas con celeridad, objetividad y apego a la Constitución. Además, informa que todos sus servicios se mantienen activos tanto de forma presencial como a través de su sistema automatizado.

Finalmente, el Pleno de la Corte Constitucional reitera su compromiso con la defensa del orden constitucional y solicita a todas las instituciones del Estado garantizar su seguridad, funcionamiento normal y respeto a su independencia y autonomía, elementos esenciales para la democracia ecuatoriana.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Pabel Muñoz responde a denuncia y habla de 'desestabilizadores'

  2. Aguiñaga: “Antes, frente a la inseguridad, había comunicados; nosotros actuamos”

  3. Rostros de jueces en vallas publicitarias: Corte denuncia estigmatización en marcha

  4. Pancarta contra jueces constitucionales cae en Quito y deja dos heridos

  5. Noboa modifica el esquema que fija precios de la gasolina Extra y Ecopaís

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS

  2. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  3. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este lunes 11 de agosto

  5. Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa

Te recomendamos