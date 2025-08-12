Rostros de jueces en vallas publicitarias: Corte denuncia estigmatización en marcha

La Corte expresa su preocupación por una serie de hechos que, según la institución, comprometen su seguridad y autonomía

La Corte Constitucional del Ecuador emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por una serie de hechos que, según la institución, comprometen su seguridad y autonomía en el marco de la marcha convocada por el presidente de la República.

Entre los eventos señalados, la Corte destaca el retiro sin previo aviso del vallado perimetral que habitualmente protege sus instalaciones, ocurrido el lunes 11 de agosto en horas de la tarde. Asimismo, denuncia la militarización total del perímetro institucional, con un despliegue inusualmente elevado de efectivos de las Fuerzas Armadas.

"La escolta institucional logró reinstalar el vallado a las 10:30 de esta mañana, tras múltiples gestiones", advierte el comunicado. Sin embargo, la Corte también advierte sobre la colocación de vallas publicitarias con los rostros de juezas y jueces constitucionales a lo largo del recorrido de la marcha, lo que califica como un acto de estigmatización que pone en riesgo la seguridad e integridad personal de sus miembros y afecta directamente la independencia del organismo.

Una valla publicitaria se instaló el la calle Ladrón de Guevara y avenida 12 de Octubre, en el centro-norte de Quito. Karina Defas / Expreso

La Corte Constitucional apela a realizar marchas pacíficas

En su pronunciamiento, la Corte subraya que, como máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional, debe actuar con independencia técnica y en estricto apego a la Constitución. Para ello, considera indispensable contar con garantías que aseguren la integridad física de sus autoridades, servidores y servidoras, así como la inviolabilidad de sus instalaciones.

En un segundo comunicado, la Corte reafirma su respeto por el derecho a la libre expresión y la protesta pacífica, pilares fundamentales de la democracia ecuatoriana. No obstante, subraya que estas manifestaciones deben desarrollarse dentro del marco del respeto a la institucionalidad y sin afectar el funcionamiento de los órganos autónomos establecidos por la Constitución.

La Corte recuerda que aún no ha emitido ninguna decisión de fondo sobre las leyes impugnadas, las cuales están siendo tratadas con celeridad, objetividad y apego a la Constitución. Además, informa que todos sus servicios se mantienen activos tanto de forma presencial como a través de su sistema automatizado.

Finalmente, el Pleno de la Corte Constitucional reitera su compromiso con la defensa del orden constitucional y solicita a todas las instituciones del Estado garantizar su seguridad, funcionamiento normal y respeto a su independencia y autonomía, elementos esenciales para la democracia ecuatoriana.

COMUNICADO| La Corte Constitucional reafirma su compromiso con la defensa del orden constitucional y recuerda que la protesta pacífica no puede vulnerar la seguridad, independencia y autonomía de la justicia constitucional. pic.twitter.com/7Jf0teTOJV — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) August 12, 2025

