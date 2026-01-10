Esmeraldas niega cobros a Austral y señala incumplimientos en proyecto termoeléctrico

El Municipio rechaza acusaciones de Austral ATM, asegura que no hubo retención y denuncia falta de permisos en Esmeraldas III

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, respondió en rueda de prensa a las acusaciones de la empresa uruguaya Austral ATM, contratista del proyecto termoeléctrico Esmeraldas III. Con firmeza, rechazó que la Alcaldía haya actuado de manera arbitraria o que haya retenido recursos de la compañía. “Aquí no hubo retención de fondos ni abuso de autoridad. Hubo una empresa que incumplió la normativa y ahora pretende desviar la atención”, enfatizó Villacís, acompañado de funcionarios municipales.

El director de Ambiente, Alex Benalcázar, detalló que la compañía inició trabajos sin permisos de construcción, sin patente municipal y sin licencias ambientales, lo que derivó en la tala no autorizada de arbolado urbano dentro de zonas de protección. “La competencia sobre el arbolado urbano corresponde a la Alcaldía. Al constatar la tala sin autorización, se iniciaron los procesos administrativos que establece la ley”, explicó.

Por su parte, el procurador síndico del Municipio, Roberto González, aclaró que ninguna de las acciones emprendidas por la Alcaldía derivó en cobros efectivos contra Austral. “No se ejecutó ningún cobro, desmontando la versión de una supuesta retención indebida”, señaló. El tesorero municipal, Galo García, reforzó esta postura: “A las arcas municipales no ingresó ningún recurso de esta empresa. No existe retención porque nunca hubo pago”.

Villacís subrayó que, pese a los incumplimientos, la Alcaldía no suspendió la obra considerando el contexto nacional de apagones. En lugar de ello, promovió reuniones técnicas con CELEC EP y Austral ATM para viabilizar la regularización del proyecto. “CELEC le debe a Esmeraldas compensaciones históricas por la contaminación que hemos soportado durante décadas y hoy pretende proteger a una empresa incumplida”, manifestó el alcalde.

El trasfondo de la controversia

La respuesta del Municipio se origina en la demanda de mediación que Austral ATM interpuso contra CELEC EP, en la que también acusa al Municipio de Esmeraldas de actuaciones arbitrarias. La empresa sostiene que el alcalde Villacís dilató el proyecto Esmeraldas III al emitir órdenes de cobro por la patente municipal y el 1,5 por mil sobre activos totales, trámites que considera irregulares.

Austral asegura que el Municipio entregó títulos de crédito con inconsistencias: dos documentos con la misma fecha y número, pero con valores distintos, que sumaban más de 167 mil dólares. A ello se suman otros cobros por patente anual, que la empresa alegó debían realizarse en Quito. Con una acción de protección, Austral evitó el pago de esos valores, lo que posteriormente derivó en la controversia judicial.

En su demanda, la contratista también acusa al alcalde de solicitar a CELEC la retención y embargo de 248 mil dólares, lo que habría causado un detrimento económico. Villacís, sin embargo, insiste en que el Municipio nunca recibió un centavo de esos recursos y que las acusaciones carecen de sustento legal.

El conflicto se agrava porque Austral no logró obtener permisos ambientales ni de construcción para instalar los 46 generadores termoeléctricos en el barrio La Prosperina, junto a la refinería. Ante la imposibilidad de avanzar con el proyecto, la empresa busca ser indemnizada, mientras el Municipio defiende que actuó en cumplimiento de la ley y en defensa de la ciudad.

