Informe recomienda admitir a trámite juicio político a Godoy: estas son las pruebas

La solicitud de juicio político fue presentada por el correísmo. Las autoridades de la Asamblea sesionarán en domingo

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, es señalado por el caso de presunta presión al juez anticorrupción Carlos Serrano en el caso Euro2024.

La Unidad Técnica Legislativa (UTL) de la Asamblea Nacional recomienda admitir la solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, según el informe remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El 8 de enero de 2026, en una sesión pública, el CAL avocó conocimiento de la solicitud de juicio político que la Revolución Ciudadana presentó en contra de Godoy y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) por presunto incumplimiento de funciones tras las denuncias de presuntas presiones del juez anticorrupción Carlos Serrano.

En ambos casos, de acuerdo con el procedimiento, el CAL resolvió solicitar a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) un informe con la verificación de requisitos de las solicitudes de juicio político, previo a la admisión de las iniciativas de control político.

Informe jurídico recomienda admitir el juicio político contra Godoy

Aunque la norma establece que el informe no vinculante de la UTL debe estar listo en un plazo de tres días, este fue emitido al día siguiente, en medio de cuestionamientos por la falta de celeridad en el tratamiento del juicio político contra Godoy.

En su informe, la UTL señala que la solicitud de juicio político contra Godoy cumple con varios requisitos: ser presentado ante el presidente de la Asamblea, que el señalado sea objeto de juicio político, contar con las firmas mínimas requeridas de respaldo y su declaración de veracidad y presentar las pruebas de cargo.

En cuanto a las firmas, la UTL recordó que la Ley de la Función Legislativa exige un mínimo de 38 respaldos; sin embargo, el correísmo presentó 42 firmas que apoyan el juicio político contra Mario Godoy por presunto incumplimiento de funciones.

Correísmo presenta más de 30 pruebas en el juicio político contra Godoy

De acuerdo con el informe jurídico de la UTL, el correísmo presentó más de 30 pruebas en su solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Entre la prueba presentada hay piezas de medios de comunicación y testimonios.

Las pruebas del correísmo son:

Denuncias públicas sobre presiones internas en la Función Judicial

La situación del juez Carlos Serrano y su salida del cargo

La difusión de audios que evidenciarían presuntas injerencias o presiones

Pronunciamientos de asociaciones de magistrados

Cuestionamientos públicos a la gestión del Consejo de la Judicatura y de su Presidente

Reportes sobre condiciones de seguridad de jueces anticorrupción

Ex autoridades y vocales del Consejo de la Judicatura

Jueces y exjueces, incluidos jueces de la Unidad Anticorrupción

Autoridades judiciales en funciones

Ex funcionarios de la Asamblea Nacional

Abogados y analistas

Periodistas e investigadores

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto sesionar este domingo 11 de enero de 2026 para conocer el informe no vinculante de la UTL y resolver sobre la admisión de la solicitud de juicio político contra Mario Godoy.

