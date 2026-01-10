Falleció Marco Proaño: ¿qué legado dejó el exdiputado y defensor del IESS?

Fue legislador en seis periodos y una de las voces más firmes en defensa del IESS y los derechos de jubilados en Ecuador

Marco Proaño Maya fue diputado en seis periodos y una figura clave en la defensa del IESS y la seguridad social.

El político y abogado ecuatoriano Marco Proaño Maya falleció este sábado 10 de enero, a los 81 años, según confirmó un comunicado del estudio jurídico Proaño Maya y Asociados, firma que él mismo fundó tras décadas de ejercicio profesional y vida pública.

La noticia de su muerte generó reacciones inmediatas en distintos sectores. La Contraloría General del Estado expresó sus condolencias en su cuenta oficial de X, donde destacó su trayectoria y su aporte al debate político y jurídico nacional.

Trayectoria política de Marco Proaño Maya

Proaño Maya tuvo un extenso recorrido por la política ecuatoriana. Fue diputado del Congreso Nacional en seis periodos legislativos distintos y llegó a ocupar la Vicepresidencia de ese organismo, convirtiéndose en una figura recurrente del Legislativo.

Inició su vida política en Concentración de Fuerzas Populares y representó a la provincia de Imbabura. Posteriormente se afilió al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), desde donde consolidó su carrera parlamentaria.

Defensa del IESS y derechos sociales

Desde el Congreso, Marco Proaño fue un férreo defensor de la seguridad social. Su agenda legislativa se enfocó en la protección de los derechos de los jubilados y afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Fue un crítico constante de las políticas que, a su criterio, debilitaban la protección social. En distintos espacios sostuvo que la autonomía del IESS y la atención de salud de los pensionistas debían ser intocables dentro del Estado.

Formación jurídica y pensamiento académico

Nacido en Otavalo y criado en Ibarra, Proaño obtuvo el título de Doctor en Jurisprudencia. Además de su labor como abogado, ejerció la docencia en varios colegios y universidades del país.

Su producción intelectual incluyó obras jurídicas y sociológicas. También participó en foros internacionales sobre seguridad social, derechos de autor y derechos humanos, temas que marcaron su pensamiento público.

Candidaturas presidenciales y vicepresidenciales

En el ámbito electoral, Marco Proaño fue candidato a la Vicepresidencia de la República en 1992, acompañando en la papeleta a Abdalá Bucaram. Años más tarde, en 2006, buscó la Presidencia del Ecuador.

Aunque no alcanzó el Ejecutivo, su presencia en campañas nacionales reforzó su perfil como un político identificado con causas sociales y con un discurso crítico frente al poder.

Reacciones y despedida

Diversas instituciones y figuras políticas resaltaron su compromiso con el derecho, la democracia y la justicia social tras conocerse su fallecimiento. Su entorno cercano confirmó que los actos fúnebres se realizarán este sábado 10 de enero.

Las exequias se desarrollarán en el camposanto Monteolivo, sala 3, desde las 14:00, donde familiares, colegas y allegados le darán el último adiós.

