Incidente en Guayaquil: ¿Por qué una mujer lanzó objetos desde edificio del centro?

Ocurrió desde el sexto piso de un inmueble ubicado en 10 de Agosto entre Machala y Quito; la Policía habría intervenido

Un televisor y otros artículos quedaron sobre la calzada de 10 de Agosto entre las avenidas Machala y Quito, tras ser lanzados por una mujer desde lo alto de un edificio.

Una mujer lanzó objetos desde el sexto piso de un edificio ubicado en el centro de Guayaquil. Ocurrió la tarde de este 17 de marzo de 2026, generando alarma en 10 de Agosto y avenida Quito.

Según testigos, la Policía intervino tras recibir alertas ciudadanas y habría logrado controlar la situación sin que se reporten heridos.

El incidente ocurrió cerca de las 16:00 cuando, según testigos, una ciudadana comenzó a arrojar distintos enseres desde un departamento, entre ellos un televisor antiguo, maceteros, palos, agua, ollas e incluso un mueble pequeño.

La escena provocó momentos de tensión entre quienes transitaban y trabajaban en la zona, ya que varios de los objetos cayeron de forma imprevista sobre la vía pública.

Un ciudadano que labora en el sector, y prefirió mantener su identidad en reserva, relató que la situación se desarrolló de manera repentina.

“No creo que la señora haya querido tirarle las cosas a alguien, solo las tiraba al azar. Tiró un televisor, palos, agua, ollas, un mueble pequeño. Comenzó a tirar las cosas de la nada”, comentó.

Desde el sexto piso de este edificio, ubicado en 10 de Agosto entre Machala y Quito, se lanzaron los objetos a la calle. CARLOS KLINGER

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Temor de que la mujer se lance

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El testigo también explicó que la situación escaló cuando la mujer empezó a realizar gestos desde la ventana que generaron preocupación entre los presentes.

“Hasta que comenzó a hacer en la ventana señas de como que se iba a lanzar del edificio. Yo llamé a la policía cuando comenzó todo, porque los transeúntes sí corrían peligro”, añadió.

Tras la alerta, unidades policiales acudieron al lugar e ingresaron al inmueble para controlar la situación.

Según el testimonio recogido, para cuando los uniformados llegaron, la ciudadana ya se encontraba más tranquila.

“Cuando llegó la policía, ella ya se había calmado, porque el marido ya había llegado hace poco a calmarla”, señaló el trabajador.

El ciudadano también indicó que, aunque no hubo personas heridas, sí se registraron daños materiales menores. “A un carro le cayó un macetero, pero no pasó a mayor cosa”, precisó.

Para las 17:00 aún podían observarse en la calle los restos de los objetos dañados, evidencia de los momentos de tensión vividos en esta concurrida zona del centro de Guayaquil.

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