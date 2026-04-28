Plantón en Cumbayá: vecinos rechazan señalética de “No Estacionar” en zona comercial clave

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Este martes 28 de abril, moradores y comerciantes de la calle María Angélica Idrobo, en Cumbayá, realizaron un plantón para expresar su rechazo a la colocación de señalética de “No Estacionar” en un tramo que anteriormente funcionaba como Zona Azul.

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Protesta vecinal por señalética vial

La medida, implementada por el Municipio de Quito, ha generado malestar en la comunidad, que asegura no haber sido consultada previamente.

La protesta se desarrolló en una de las arterias principales del sector, por donde circula transporte público y se concentra una importante actividad comercial. Los moradores advierten que la eliminación de espacios de estacionamiento afectará directamente a los negocios locales y a la movilidad de los residentes.

Daniela Pavón, presidenta del barrio San Marcos, explicó que el principal reclamo es la falta de diálogo con las autoridades. “Nunca socializaron este proyecto con nosotros. Llegan de madrugada e imponen señalética sin considerar a quienes vivimos y trabajamos aquí”, señaló en declaraciones recogidas durante la protesta.

Según Pavón, la intervención coincide con obras viales en zonas cercanas, lo que habría implicado la eliminación de la Zona Azul sin una planificación integral. “Por arreglar las calles quitaron los espacios de estacionamiento, pero esta es una vía amplia donde sí se podría mantener. No tiene sentido”, afirmó.

Los vecinos también cuestionan la ausencia de alternativas para el transporte público. “Si no podemos estacionar y tampoco hay paradas de bus definidas, ¿cómo nos movilizamos?”, reclamó la dirigente barrial.

El tramo afectado se extiende desde el sector de San Francisco hacia la parte baja de la calle, donde operan diversos locales comerciales que dependen del acceso vehicular de clientes.

Comerciantes aseguran que la medida podría provocar el cierre de negocios y la salida de arrendatarios. “Esto puede convertir a Cumbayá en un lugar sin vida comercial”, advirtieron.

Vecinos exigen diálogo con autoridades

Además, señalan que situaciones similares en calles aledañas se han extendido más allá de los plazos inicialmente anunciados. “Dijeron que sería temporal, pero ya van casi tres meses y no hay cambios”, indicaron.

Frente a esta situación, los moradores organizan vigilias nocturnas para evitar la instalación de más señalética. Durante la madrugada, personal municipal logró colocar algunos letreros, lo que intensificó la reacción de la comunidad.

Los habitantes exigen la presencia de autoridades municipales para establecer un diálogo directo y revisar la medida. Mientras tanto, no descartan nuevas movilizaciones si no obtienen respuestas.

EXPRESO solicitó información a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) y se encuentra a la espera de una respuesta.