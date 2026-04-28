Liga de Quito busca liderato ante Lanús en la Copa Libertadores

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

La Liga de Quito visita a Lanús por la Copa Libertadores este martes 28 de abril en un partido clave para el liderato del grupo G. El encuentro se jugará en Argentina y será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en el torneo.

El compromiso se disputará en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez desde las 17:00 (hora de Ecuador) y contará con el arbitraje del chileno José Cabero.

Liga de Quito llega con puntaje perfecto

La Liga de Quito es líder del grupo G con seis puntos y sin goles en contra, tras vencer a Always Ready por 0-1 como visitante y a Mirassol por 2-0 en casa. Este rendimiento lo posiciona como uno de los equipos más sólidos en el arranque del torneo.

Sin embargo, en la Liga Pro de Ecuador el panorama es distinto. El equipo suma 14 puntos en 11 partidos, mostrando irregularidad en su rendimiento.

El triunfo 0-2 ante Independiente del Valle revitalizó al plantel dirigido por Tiago Nunes, pero luego empató sin goles ante Aucas y cayó 1-0 frente a Emelec.

Lanús busca recuperarse en casa

Por su parte, Lanús suma tres puntos en la Copa Libertadores, luego de perder en su debut ante Mirassol y vencer por 1-0 a Always Ready.

En el torneo local argentino, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino acumula 23 puntos en 15 partidos y busca meterse en los puestos de clasificación a los cuartos de final.

Así está la tabla del grupo G

La tabla del grupo G tiene a Liga de Quito como líder con seis puntos, seguido por Mirassol y Lanús con tres unidades, mientras que Always Ready aún no suma.

Este duelo será clave para definir el rumbo del grupo en la Copa Libertadores.

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