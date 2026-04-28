Ejército Ecuatoriano decomisa armas y municiones en Crucita durante control en Portoviejo

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Este martes 28 de abril, el Ejército Ecuatoriano ejecutó un operativo de control de armas, municiones y explosivos en la parroquia Crucita, perteneciente al cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí.

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Documentación con inconsistencias

La intervención forma parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad y verificar el uso legal de armamento en el país.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron el siguiente material:

1 carabina semiautomática

2 cargadores de carabina

1 pistola

2 cargadores de pistola

75 municiones calibre 9 mm

Según el informe oficial, aunque el armamento contaba con permisos de porte vigentes, se detectaron inconsistencias en la documentación relacionada con su movilización. Por este motivo, todo el material fue retenido y posteriormente entregado al Departamento de Control de Armas “Manabí” para las investigaciones correspondientes.

El Ejército Ecuatoriano destacó que estos operativos buscan prevenir el uso indebido de armas y asegurar que su tenencia y transporte cumplan estrictamente con la normativa legal.

Además, reiteró que los controles se mantendrán de forma continua en distintos puntos del país como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana.

Según el Ejercito, este tipo de acciones se intensifican en zonas estratégicas de la Costa ecuatoriana, donde las autoridades buscan reducir riesgos asociados al manejo irregular de armamento y garantizar mayor tranquilidad a la población.