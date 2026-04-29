Funcionario público detenido por tráfico de armas en operativos en Guayas y Manabí

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ejecutó este miércoles 29 de abril el operativo denominado “ATLAS-042-SZI-M-P” en el sector Paquisha, parroquia Río Chico, cantón Portoviejo. Allí fue aprehendido un funcionario del Municipio de Rocafuerte, señalado por su presunta vinculación con una red dedicada a la gestión y comercialización ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con información oficial, el detenido tendría nexos con alias “La Llave”, integrante del grupo delictivo Los Lobos, organización criminal que mantiene presencia en varias provincias del país. Durante el procedimiento se incautaron dos pistolas, 23 municiones y dos alimentadoras, que fueron ingresadas como evidencias para las investigaciones.

Operativo “Apolo 17” en Guayas

De manera simultánea, la Policía desplegó el operativo “Apolo 17” en la provincia de Guayas, específicamente en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón. El resultado fue la detención de 20 personas —19 hombres y una mujer— vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de armas y drogas.

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en el sector de Pascuales, donde agentes interceptaron dos vehículos blindados que transportaban subfusiles. Además, se realizaron allanamientos y controles móviles que permitieron recuperar motocicletas y automotores presuntamente utilizados en actividades delictivas.

El comandante del distrito Los Esteros, Walter Villarreal, explicó que las acciones se apoyaron en herramientas tecnológicas como sistemas de identificación mediante códigos QR, lo que permitió focalizar las zonas de intervención y recopilar información clave para las investigaciones.

Estrategia contra el crimen organizado

Estos operativos se enmarcan en el estado de excepción vigente, decretado para enfrentar la violencia generada por organizaciones criminales en el país. La estrategia busca debilitar las estructuras dedicadas al tráfico de armas y drogas, consideradas una de las principales fuentes de financiamiento de grupos delictivos.

Las autoridades confirmaron que tanto los detenidos como los indicios incautados fueron puestos a órdenes de la justicia. Las investigaciones continúan para establecer las conexiones entre las redes desarticuladas en Manabí y Guayas, y su posible relación con estructuras de crimen organizado que operan a nivel nacional e internacional.