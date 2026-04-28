Toque de queda Guayaquil: Recolección de basura será con "normalidad", dice Alcaldía

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El toque de queda será del 3 al 18 de mayo , de 23:00 a 05:00, en nueve provincias y cuatro cantones

, de 23:00 a 05:00, en nueve provincias y cuatro cantones El gerente de Segura EP, Álex Anchundia, dijo: "vamos a poder llevar las labores con normalidad "

" En el anterior toque de queda hubo falencias en la recolección, por lo que los desechos se acumularon y hubo quejas ciudadanas

El servicio de recolección de desechos se hará "con normalidad" en el próximo toque de queda, que será del 3 al 18 de mayo de 2026, aseguró este martes 28 de abril el gerente de la empresa municipal Segura.

Álex Anchundia afirmó, en declaraciones recogidas por el Municipio: "Por ahora, de lo que hemos podido coordinar, vamos a poder llevar las labores con normalidad, de manera coordinada desde el C5 (centro de control de Segura EP) de Guayaquil con el Bloque de Seguridad".

Ocurre luego de que en el anterior toque de queda, en marzo del 2026, hubo problemas en la recolección de basura, lo que provocó que los desechos se acumulen durante varios días en diversos sectores.

"Esto quiere decir que, si existe algún operativo en algún sector, podemos coordinarlo para no entorpecerlo ni poner en riesgo al personal de (la concesionaria) Urvaseo", explicó Anchundia.

En el toque de queda en marzo, el ministro del Interior, John Reimberg, negó el pedido municipal para que se autorice la recolección de desechos durante el tiempo de restricciones.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo el pasado jueves 23 de abril que los municipios debían planificar los horarios de recolección de basura, negando así la posible entrega de salvoconductos.

La Alcaldía no adelantó cuáles serán los horarios para la recolección, que regirán durante el toque de queda. En marzo fue escalonado por sectores.

¿Dónde será el toque de queda de abril del 2026?

El toque de queda será en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

También se aplicará en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde está prohibida la circulación de personas, de 23:00 a 05:00.