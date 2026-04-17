Rejas en Guayaquil: Poner contenedores para desechos se propone en reforma a ordenanza

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Para instalar rejas y portones en Guayaquil se necesita realizar el trámite en el Municipio , según la ordenanza aprobada en 2024

, según la ordenanza aprobada en 2024 En la propuesta de reforma se asegura que hay problemas para la recolección de desechos porque se restringe el acceso a vehículos y personal encargado de la limpieza pública

porque se restringe el acceso a vehículos y personal encargado de la limpieza pública La Alcaldía habilitó un formulario para comentarios y observaciones, que estará disponible hasta el 19 de abril de 2026

La Dirección General de Uso del Espacio y Vía Pública, del Municipio de Guayaquil, propuso una tercera reforma a la ordenanza que regula la instalación de rejas y portones, que la ciudadanía tramita como alternativa para tratar de garantizar la seguridad en los barrios.

Se plantea que en las áreas de portones metálicos de vías peatonales, los colectivos o comunidades instalen dos contenedores para la recolección y gestión de residuos sólidos no peligrosos, tanto comunes (recipiente de color negro) como de material recuperable (color azul).

Los envases deberán estar obligatoriamente en los ingresos de los portones para facilitar la recolección en los horarios establecidos para cada sector.

Entre los residuos de material recuperable se contempla los de material reciclable, tales como plásticos, cartón, vidrio, papel, entre otros.

Los contenedores deberán tener una capacidad de 360 litros y corresponderán a grupos de hasta 20 viviendas de cada barrio.

Los envases "no deberán generar obstrucciones al tránsito peatonal o vehicular, de ser el caso, afectaciones a la visibilidad ni restricciones de acceso para vehículos de emergencia, garantizando la libre circulación en el espacio público", se indica en la propuesta.

En caso de aprobarse la reforma, tal como está planteada, no contar con los recipientes sería considerado una infracción leve, que acarrea una multa de 20 % de un salario básico unificado (96,4 dólares). En caso de reincidencia, la sanción es de un salario ($482 en 2026).

¿Hasta cuándo aportar a la reforma de la ordenanza?

La Alcaldía indicó que "ha evidenciado nuevos desafíos vinculados a la interacción entre los elementos de seguridad instalados y los servicios públicos de recolección de desechos y la gestión de los residuos sólidos no peligrosos de material recuperable".

Se habilitó un formulario para que la ciudadanía emita comentarios y observaciones al proyecto de reforma, hasta el próximo domingo 19 de abril de 2026.

Ahí deberá ofrecer datos como su número de cédula y nombres completos, además del comentario sobre este proyecto de reforma a la ordenanza.