Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

Concejal expresó inquietud por el sistema para reservar las canchas y evitar la discrecionalidad por parte de Parques EP

El acceso a las canchas del parque Samanes es gratuito, pero reservar ese espacio tendrá costo, según definió el Municipio de Guayaquil.

Las canchas de uso múltiple en parque Samanes son uno de los puntos más frecuentados por niños, jóvenes y ciudadanía en general, en este espacio del norte de Guayaquil.

Desde mediados de este año se cobra por el alquiler de estos espacios cuando se trata de grupos que desean reservarlos por una fecha y tiempo específicos.

El Concejo cantonal oficializó este jueves 11 de diciembre esos valores, así como otros que se cobran por la instalación de negocios o alquiler de espacios como la Concha Acústica.

Es lógico que (para) cualquier persona que tiene un negocio y viene a sacar ventaja de alguna de las áreas que están en Samanes, debe tener algún costo". Adrián Zambrano Montesdeoca Gerente de Parques EP

"No se altera ni se cambia ningún valor, lo que hacemos es formalizar a cada uno de los emprendedores que tenemos allá", indicó Adrián Zambrano Montesdeoca, gerente de la empresa pública Parques, durante la sesión del Concejo.

"Las canchas son gratuitas en su totalidad. Cuando ponemos un costo o valor a una cancha, buscamos un tema de exclusividad o alguna empresa que quiera venir a sacar usufructo de ella, por ejemplo, todas las academias de fútbol que atienden ahí", dijo el funcionario.

Uno de los puntos que generó inquietud fue la discrecionalidad que pueda darse por los usuarios o grupos que acaparen el alquiler de las canchas, según mencionó la concejala Ana Chóez Vergara.

Al respecto, Zambrano explicó que las redes sociales de Parques EP son el canal para reservar las canchas y se registra con la cédula de identidad. "Tiene obviamente al mes ciertas horas de uso para no monopolizar esto", aseguró.

250.000 dólares por mes cuesta mantener las 87 hectáreas (25 de áreas verdes) que tiene parque Samanes, incluyendo seguridad, limpieza y servicios básicos

¿Cuánto vale alquilar una cancha en parque Samanes?

La resolución aprobada por el Cabildo gestiona el cobro y recaudación del espacio de uso público en esta área nacional de recreación, a cargo de Parques EP.

En el caso de las canchas, el uso es gratuito, pero se cobra en ciertos días y horarios:

canchas de handball: viernes (desde las 17:00) 5 dólares; sábados y domingos $13

viernes (desde las 17:00) 5 dólares; sábados y domingos $13 volley: viernes $5; sábados y domingos $13

viernes $5; sábados y domingos $13 básquet: viernes (08:00 a 17:00) $5, desde las 17:00 sube a $15; sábados y domingos $15

viernes (08:00 a 17:00) $5, desde las 17:00 sube a $15; sábados y domingos $15 tenis y arena: lunes a jueves $5; viernes (08:00 a 17:00) $10; viernes (desde las 17:00), sábados y domingos $15

lunes a jueves $5; viernes (08:00 a 17:00) $10; viernes (desde las 17:00), sábados y domingos $15 fútbol pequeñas (7x17 metros): viernes y sábados $5; domingos $10

(7x17 metros): viernes y sábados $5; domingos $10 fútbol medianas (18x37): lunes a jueves $5; viernes (08:00 a 17:00) $10; viernes (desde las 17:00) y sábados $15; y domingos $20

(18x37): lunes a jueves $5; viernes (08:00 a 17:00) $10; viernes (desde las 17:00) y sábados $15; y domingos $20 fútbol alternas (65x100): lunes a jueves (08:00 a 17:00) $20; lunes a jueves (desde las 17:00) $25; viernes (08:00 a 17:00) $30; viernes (desde las 17:00) $35; sábados y domingos (08:00 a 17:00) $35; y sábados y domingos (desde las 17:00) $45

Guayaquil: Esto costará poner árbol de 24 metros e iluminar palmeras y postes Leer más

¿Cuáles son los costos de la Concha Acústica?

Este escenario acoge conciertos y presentaciones durante todo el año. Para su uso, la Alcaldía también estableció valores de alquiler, dependiendo de la actividad.

Una hora, destinada a una sesión de fotos, vale 98 dólares; si son eventos de filmación, ese mismo tiempo cuesta $126.

Para presentaciones artísticas, culturales y sociales, el precio es por día: $4.800 si son locales; $6.000 para nacionales y $8.200 en el caso de internacionales.

Valores para comerciantes en el parque Samanes

Otro sector que también debe pagar en parque Samanes son los vendedores. En la resolución se incluyen precios mensuales para ofrecer bebidas, alimentos y entretenimiento.

En el listado aprobado, están los valores unitarios:

Triciclo de helado: $58

Carreta de comida: $336

Carrito de bebidas soft y snacks: $50

Triciclos con parasol: $54

Máquina dispensadora de bebidas: $85

Juegos infantiles mecánicos (por metro cuadrado): $1,75

Carro de gusanito: $155

Botes a pedal: $32,50

Carros a pedal: $46,66

Inflable grande: $194,40

Inflable pequeño: $86,40

Stand pequeño: $26,22

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!