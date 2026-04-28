Seguridad vial en Quito: conoce dónde estarán las 899 cámaras de control de tránsito

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

El Municipio de Quito anunció la instalación de 899 cámaras inteligentes en 250 intersecciones críticas de la capital, como parte de un proyecto de modernización tecnológica.

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La inversión bordea los 2 millones de dólares y apunta a transformar la gestión del tránsito en las principales vías de la ciudad.

Intervención en avenidas clave

Los trabajos, que ya están en marcha, se ejecutarán en un plazo de 150 días. La intervención se concentrará en arterias de alta carga vehicular como:

avenida 10 de Agosto

12 de Octubre

6 de Diciembre

Alonso de Angulo

Amazonas

Colón

Avenida de la Prensa

Shyris

Maldonado y Mariscal Sucre, entre otras.

Según el cronograma oficial, la instalación de los dispositivos comenzará en la segunda semana de mayo. El despliegue iniciará en los puntos con mayor congestión y avanzará progresivamente hasta cubrir toda la red priorizada.

Tecnología con inteligencia artificial

El sistema incorporará herramientas de aprendizaje profundo (deep learning), capaces de analizar en tiempo real el comportamiento del tránsito. Estas cámaras podrán detectar automáticamente filas de congestión, atascos y flujo peatonal, generando datos clave para una gestión más eficiente.

La información recopilada permitirá optimizar la operación de los semáforos, reducir los tiempos de espera y mejorar la seguridad de peatones y ciclistas en zonas de alto riesgo.

Menos tráfico y mayor seguridad

Con esta implementación, el Municipio busca no solo aliviar la congestión en horas pico, sino también fortalecer la seguridad vial y hacer más ágiles los desplazamientos diarios. Se realizará un monitoreo constante en intersecciones estratégicas.