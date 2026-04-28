México captura al supuesto sucesor de 'El Mencho' con apoyo de Estados Unidos

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, se produjo la noche del lunes 27 de abril en el estado de Nayarit, vecino de Jalisco. El presunto sucesor de 'El Mencho' fue localizado en una cabaña de la comunidad El Mirador, donde se resguardaba con un dispositivo de seguridad compuesto por unas 30 camionetas y más de 60 hombres armados.

El despliegue incluyó cuatro helicópteros y más de 500 militares, quienes ejecutaron la operación tras 19 meses de seguimiento y coordinación con agencias estadounidenses. Según el Gabinete de Seguridad, el operativo se realizó sin disparos, pese a la magnitud de la escolta que protegía al líder criminal.

Intento de fuga por un desagüe

Al momento de la intervención, los escoltas de Flores Silva se dispersaron para distraer a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el capo fue localizado cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe. La Marina logró detenerlo sin resistencia, confirmando así uno de los golpes más significativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su fundador, Nemesio 'El Mencho' Oseguera, en febrero pasado.

La captura generó preocupación en Nayarit y Jalisco, donde las autoridades locales pidieron a la población resguardarse ante posibles bloqueos y actos violentos como respuesta del CJNG.

¿Quién es 'El Jardinero'?

Audias Flores Silva fue considerado el brazo derecho de Oseguera. Según el especialista en seguridad David Saucedo, Flores Silva negoció en nombre de 'El Mencho' una alianza con 'Los Chapitos' facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por su captura. Flores Silva estuvo preso cinco años en ese país y fue liberado en 2016. De acuerdo con autoridades mexicanas, controlaba laboratorios de metanfetaminas en Jalisco y Zacatecas, consolidando su influencia en la estructura criminal.

También cayó su operador financiero

El mismo lunes, el gobierno mexicano informó de la captura de César Alejandro N., alias El Güero Conta, identificado como operador financiero de Flores Silva. La detención se realizó en Zapopan, Jalisco, en un operativo paralelo ejecutado por Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la aprehensión a través de redes sociales, destacando que se trataba de un golpe doble contra la estructura financiera y operativa del CJNG.