ANT descarta hackeo a sus sistemas y alerta sobre posible estafa con SMS en Ecuador

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó este 28 de abril de 2026 que no existen evidencias de una vulneración directa a sus sistemas, tras la circulación en redes sociales de una supuesta filtración de datos de registros vehiculares y propietarios.

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ANT activó protocolo de seguridad tras alerta en redes

Según el comunicado oficial, el 6 de abril se detectaron publicaciones que mencionaban la presunta venta de una base de datos vinculada al ámbito de tránsito.

Un día después, el 7 de abril, la institución activó su Protocolo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información, conforme al estándar EGSI V3, y conformó un equipo técnico especializado.

El análisis quedó documentado en el Informe Técnico Nro. 062-DTI-ANT-2026, que concluye que no hubo accesos no autorizados ni alteraciones recientes en los sistemas institucionales.

Datos filtrados no provendrían de sistemas actuales

Las verificaciones realizadas sobre la infraestructura tecnológica, los registros de acceso y la integridad de las bases de datos descartaron intrusiones durante la actual administración.

De acuerdo con los análisis preliminares:

La información difundida no proviene de accesos directos a la infraestructura actual de la ANT

Se investigan posibles fuentes externas, como registros históricos o integraciones con terceros

La investigación continúa con acompañamiento de entidades competentes

Alertan sobre estafas mediante mensajes SMS

En paralelo, la ANT advirtió sobre una posible relación entre este caso y el envío masivo de mensajes SMS en los últimos días. Estos mensajes notifican supuestas obligaciones pendientes e incluyen enlaces externos.

La institución señala que esta práctica está asociada a:

Esquemas de suplantación de identidad

Intentos de fraude digital

Robo de información personal o financiera

Urge modernizar el sistema de tránsito en Ecuador

La ANT reconoció que estos incidentes evidencian la necesidad de acelerar la actualización del Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), cuya arquitectura presenta rezagos.

La entidad enfatizó que la protección de datos requiere:

Modernización tecnológica

Control efectivo de accesos

Trazabilidad de la información

Cultura institucional rigurosa en el uso de sistemas

Posibles redes irregulares bajo investigación

Procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador han advertido sobre la posible existencia de redes irregulares e incluso estructuras vinculadas a la delincuencia organizada dentro del ámbito de tránsito.

La ANT recordó que el uso indebido de información pública y personal constituye una falta grave y puede responder a intereses ajenos al servicio público.

Recomendaciones clave para la ciudadanía

Ante este escenario, la ANT recomienda:

Informarse únicamente a través de canales oficiales

No ingresar a enlaces sospechosos o desconocidos

No compartir datos personales o financieros sin verificación