ANT descarta hackeo a sus sistemas y alerta sobre posible estafa con SMS en Ecuador
ANT descarta hackeo a sus sistemas y alerta sobre estafas con SMS falsos que buscan robar datos en Ecuador. Más detalles en la nota
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó este 28 de abril de 2026 que no existen evidencias de una vulneración directa a sus sistemas, tras la circulación en redes sociales de una supuesta filtración de datos de registros vehiculares y propietarios.
Le invitamos a que lea: Plantón en Cumbayá: vecinos rechazan señalética de “No Estacionar” en zona comercial clave
ANT activó protocolo de seguridad tras alerta en redes
Según el comunicado oficial, el 6 de abril se detectaron publicaciones que mencionaban la presunta venta de una base de datos vinculada al ámbito de tránsito.
Un día después, el 7 de abril, la institución activó su Protocolo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información, conforme al estándar EGSI V3, y conformó un equipo técnico especializado.
El análisis quedó documentado en el Informe Técnico Nro. 062-DTI-ANT-2026, que concluye que no hubo accesos no autorizados ni alteraciones recientes en los sistemas institucionales.
Temas del Día
Sistema del Metro bajo críticas, tras las fallas técnicas y nuevos informes
IVONNE MANTILLA
Datos filtrados no provendrían de sistemas actuales
Las verificaciones realizadas sobre la infraestructura tecnológica, los registros de acceso y la integridad de las bases de datos descartaron intrusiones durante la actual administración.
De acuerdo con los análisis preliminares:
- La información difundida no proviene de accesos directos a la infraestructura actual de la ANT
- Se investigan posibles fuentes externas, como registros históricos o integraciones con terceros
- La investigación continúa con acompañamiento de entidades competentes
Alertan sobre estafas mediante mensajes SMS
En paralelo, la ANT advirtió sobre una posible relación entre este caso y el envío masivo de mensajes SMS en los últimos días. Estos mensajes notifican supuestas obligaciones pendientes e incluyen enlaces externos.
La institución señala que esta práctica está asociada a:
- Esquemas de suplantación de identidad
- Intentos de fraude digital
- Robo de información personal o financiera
- Urge modernizar el sistema de tránsito en Ecuador
La ANT reconoció que estos incidentes evidencian la necesidad de acelerar la actualización del Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), cuya arquitectura presenta rezagos.
La entidad enfatizó que la protección de datos requiere:
- Modernización tecnológica
- Control efectivo de accesos
- Trazabilidad de la información
- Cultura institucional rigurosa en el uso de sistemas
- Posibles redes irregulares bajo investigación
Procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador han advertido sobre la posible existencia de redes irregulares e incluso estructuras vinculadas a la delincuencia organizada dentro del ámbito de tránsito.
La ANT recordó que el uso indebido de información pública y personal constituye una falta grave y puede responder a intereses ajenos al servicio público.
Recomendaciones clave para la ciudadanía
- Ante este escenario, la ANT recomienda:
- Informarse únicamente a través de canales oficiales
- No ingresar a enlaces sospechosos o desconocidos
- No compartir datos personales o financieros sin verificación
- Desconfiar de mensajes urgentes sobre supuestas deudas o multas