Chismes deportivo: De la alfombra roja de Kiara Rodríguez al debut de Antonio Valencia en Telemundo

Publicado por Gianella Muñoz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El vestido que lució Kiara es de la diseñadora ecuatoriana Isabela Salvador.

Valencia cambia de cancha y se proyecta como voz del Mundial 2026.

La baja de Rojas sacude a Barcelona y enciende la preocupación del hincha.

En el deporte ecuatoriano no todo se mide en goles, medallas o minutos jugados… también hay historias que se cocinan fuera del marcador. Entre alfombras rojas, camerinos, cabinas y tribunas, hay movimientos que dicen mucho, y a veces más, que cualquier resultado.

Porque mientras unos hacen historia con elegancia y otros cambian de cancha sin dejar el protagonismo, también están los que se reinventan o los que, sin querer, encienden alarmas. Todo pasa, todo se comenta… y todo deja algo para mirar más de cerca.

En EXPRESIONES te contamos el otro lado del deporte: el que mezcla orgullo, expectativa, incertidumbre y una buena dosis de calle.

Antonio Valencia: del césped al micrófono

De correr por el equipo a analizar jugadas con corbata impecable. Antonio Valencia ya calentó motores para el Copa Mundial de la FIFA 2026… pero esta vez desde cabina.

El ex Manchester United confirmó su rol como comentarista junto a Telemundo Deportes, y ya soltó su primera foto en Instagram: traje sastre, actitud de capitán y ese aire de “aquí también la rompo”.

En Ecuador, la reacción fue inmediata: orgullo total. Porque Valencia no solo exportó talento en la cancha, ahora también exporta criterio. Y ojo, que si comenta como jugaba… se vienen análisis sin filtro y con peso.

Kiara hace historia

No se llevó la estatuilla, pero marcó presencia. Kiara Rodríguez pisó los Laureus World Sports Awards, conocido como los “Oscar del deporte”, con una seguridad que gritaba victoria desde el primer flash. Primera ecuatoriana nominada en su categoría Mejor Deportista Mundial del Año con Discapacidad y eso ya es historia pura.

La atleta apareció en modo diosa contemporánea: vestido blanco firmado por la marca ecuatoriana Isabela Salvador Couture, silueta limpia, y esas trenzas que no solo enmarcaban el rostro, sino toda una narrativa de identidad y orgullo.

En redes, el mood fue claro: aplausos, orgullo nacional y ese “ganaste igual” que se sintió colectivo. Porque hay noches donde el trofeo es simbólico… y la representación pesa mucho más.

Joao, 9 meses en pausa

Joao Rojas estará fuera de las canchas aproximadamente nueve meses, lo que lo dejaría en pausa hasta inicios de 2027. Sí, una eternidad en clave futbolera.

La lesión se dio tras un partido frente a Botafogo (mediados de abril), y aunque la operación fue exitosa, el proceso de recuperación será largo, paciente… y mentalmente exigente.

En Barcelona Sporting Club el ambiente es una mezcla de fe y nervio. Los hinchas mandan energía, pero también hacen cuentas: no es la primera vez que Rojas enfrenta paradas largas, y eso inevitablemente enciende alarmas.

Eso sí, en redes ya lo están arropando con mensajes de “vuelve más fuerte”. Porque si algo tiene este tipo de historias… es comeback escrito en mayúsculas.

José Delgado en modo futbolero

Si hay alguien que sabe que la calle nunca falla, es José Delgado. Ese radar que tiene para encontrar personajes, de esos que sueltan frases que se vuelven meme en cuestión de minutos, ahora está también en el universo futbolero… y la jugada le está saliendo redonda.

Lo interesante es el giro: ese estilo medio irreverente, medio curioso, que antes encontraba joyitas random en la calle, ahora se mezcla con camisetas sudadas, cánticos y promesas de “hoy sí ganamos”. Resultado: contenido fresco, espontáneo y con esa picardía que no se ensaya.

Y ojo, porque Delgado tiene madera para romperla en radio deportiva o plataformas online, donde el fútbol se consume con humor, con calle y sin tanto libreto.