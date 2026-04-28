Niña de 5 años muere y horas después ocurre un choque múltiple en vía a la costa

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Un choque múltiple entre cuatro vehículos pesados dejó seis heridos y colapsó el tránsito en la vía a la costa la mañana de este martes.

Horas antes, una niña de 5 años murió tras ser impactada por un camión que perdió el control.



En menos de una semana, esta vía acumula varios accidentes graves, incluido uno que dejó días atrás tres fallecidos y 23 heridos.

La vía a la costa, una de las arterias más transitadas de Guayaquil, volvió a ser escenario de caos, accidentes y dolor en menos de 24 horas. Un siniestro múltiple la mañana de este martes 28 de abril se suma a una cadena de hechos recientes que tienen a conductores y residentes indignados, especialmente tras la muerte de una niña de 5 años.

Colisión en cadena y caos vehicular

Aproximadamente a las 08:30 de este martes, en el kilómetro 19,5 de la vía a la costa, en sentido Guayaquil–Chongón, se registró un accidente múltiple que involucró a cuatro vehículos pesados: tres camiones y una volqueta.

Según información preliminar, un tráiler se detuvo de forma repentina. Aunque el conductor de la volqueta logró frenar a tiempo, los otros tres vehículos no pudieron hacerlo, provocando una colisión en cadena y un embotellamiento que se ha extendido por horas.

El impacto dejó seis personas heridas, quienes fueron trasladadas en ambulancias a distintas casas de salud. Testigos relataron la magnitud del choque. “Uno de los camiones transportaba material de construcción y otro llevaba gaseosas. El impacto fue tan fuerte que nos hizo saltar”, contó uno de ellos.

Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque múltiple en el kilómetro 19,5 de la vía a la costa.Christian Vinueza

El siniestro generó una fuerte congestión vehicular, especialmente en el sentido Guayaquil–Progreso. Pasadas las 10:00, la fila de vehículos aún se extendía por varios kilómetros.

“Esta vía es un peligro”: reclamos ciudadanos

El nuevo accidente reavivó la indignación de quienes circulan o viven en el sector. Las quejas apuntan a la falta de soluciones estructurales frente a un problema recurrente.

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“Esta vía es un peligro, lo hemos advertido siempre. Esta mañana hubo otro accidente adicional, ahí murió una menor. Una pequeña niña. ¿Qué más quieren? Por Dios, murió una pequeña”, cuestionó con indignación Flor Cáceres, residente de la zona.

En repetidas ocasiones, tras un accidente en vía a la costa, el tráfico se extiende hasta la avenida del Bombero, cerca de Los Ceibos, en Guayaquil.X: @Cupsfire_gye

A esto se suma el colapso del tráfico. “Para variar estamos atascados. No hay nada que hacer ya en esta ruta. Mil veces se ha dicho que urge una vía alterna, pero nadie mueve un dedo. Lo exigen los residentes y lo sugieren los urbanistas, pero a las autoridades poco les importa”, reclamó la conductora Nubia Neira, advirtiendo incluso sobre los riesgos en caso de una emergencia mayor.

La tragedia que marcó la jornada: muere una niña de 5 años

El malestar ciudadano se intensificó por lo ocurrido la tarde del lunes 27 de abril. Alrededor de las 18:00, en el kilómetro 40 de la misma vía, en sentido Guayaquil–Progreso, un accidente dejó como resultado la muerte de una niña de 5 años, identificada como Kenya Valentina.

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De acuerdo con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), un camión que transportaba camarón desde Santa Elena habría sufrido una falla mecánica, lo que provocó que el conductor perdiera el control.

El vehículo se cruzó al carril contrario, atravesó la verja divisoria y terminó impactando en una zona donde funcionan varios locales de comida.

La menor estaba en un puesto de comida

La niña se encontraba sentada en una silla plástica, utilizando un teléfono celular, en el lugar donde su madre y su abuela trabajan vendiendo alimentos. Fue en ese momento cuando el camión la alcanzó.

“Estaba sentada cuando el camión la atropelló”, relató un agente de tránsito.

Tras el hecho, personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) realizó las pericias correspondientes. El cuerpo fue trasladado por Medicina Legal al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, en medio del dolor de sus familiares.

El conductor del camión fue aprehendido en el sitio y puesto a órdenes de la Fiscalía de Tránsito. Se encuentra a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

El accidente de este jueves dejó decenas de afectados.CHRISTIAN VINUEZA

Una vía marcada por accidentes

Los hechos de este lunes y martes no son aislados. La vía a la costa acumula una preocupante seguidilla de accidentes en las últimas semanas.

El pasado 23 de abril, un choque entre un bus de transporte público y un tanquero dejó tres personas fallecidas y al menos 23 heridos. A esto se suman otros siniestros reportados recientemente en esta misma carretera.

Habitantes y usuarios coinciden en que la situación es insostenible. La combinación de tráfico pesado, falta de rutas alternas y, según denuncian, escasos controles efectivos, mantiene a esta vía en un estado crítico.