Guayaquil: Sin una planificación integral a largo plazo en la vía a la costa

Que su gremio adelantó los problemas de tránsito que hoy viven los residentes de la vía a la costa, indicó Guillermo Pacheco, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas. En las últimas semanas, los atolladeros se han intensificado durante las horas pico.

En diciembre pasado, como lo publicó EXPRESO, con los anuncios de navieras sobre el traslado de sus operaciones desde el puerto que maneja Contecon en el sur de Guayaquil hacia la terminal portuaria en la parroquia Posorja, administrada por la firma DP World, dicho gremio envió una misiva al ministro de Transporte y Obras Púbicas, Roberto Luque, advirtiendo sobre los inconvenientes que se generarían en temas de tránsito y, sobre todo, por los daños que sufriría la vía por el incremento del flujo de vehículos pesados.

Este jueves 30 de mayo, EXPRESO publicó los reclamos ciudadanos sobre las congestiones, registradas tras el inicio de clases escolares.

Frente a ello y en vista de que, pese a las quejas, prevalece el silencio por parte del alcalde Aquiles Álvarez en torno las soluciones que dará al problema; Pacheco planteó dos medidas. La primera, una reestructuración de horarios para el paso de los tráileres desde y hacia Posorja; y la segunda, la delimitación de un carril exclusivo en la vía para el tránsito de automotores pesados.

“Otra opción, pero no a corto plazo, es una vía alterna que salga desde Posorja, pase por el puerto, vaya hasta la ubicación del nuevo aeropuerto de Daular para que haya conectividad, y la salida a la Perimetral. Pero la Perimetral tendría que ampliarse también. Es una solución compleja”, indicó el dirigente.

Cristóbal Zurita, del colectivo ciudadano Vía a la Costa Progresa, insistió en el punto de establecer una franja horaria para el paso de los tráileres. Esta, una medida que han planteado también los planificadores urbanos en reportajes anteriores publicados por este Diario.

Zurita insistió en que personal de la ATM, que en los últimos días llega en mayor cantidad a la zona, controle efectivamente el accionar de los transportistas. “Los conductores de vehículos pesados andan sin placas, los vemos todos los días, lo ven los agentes, pero no actúan”, dijo.

Pero hay diversas ópticas sobre el tema. Alejandro Chanabá, docente investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), con especialidad en transporte y administración, señaló que no se le puede atribuir totalmente el paso de los tráileres a la afectación en el tránsito en la vía.

“Cuando no están los expresos, no están los papás llevando sus hijos al colegio y no pasa nada, se circula normal; además volvieron a aumentar el rango de velocidad. Entonces, ahí está una demostración clara”, dijo el catedrático.

Coincidió con Pacheco, respecto a la delimitación de un carril único para la circulación de estos automotores pesados. Y agregó que se pueden utilizar cámaras de vigilancia para multar a los transportistas que cometan infracciones en la vía, tal como comenzará a aplicarse desde mañana en varias zonas de la urbe porteña.

Chanabá también explicó que la franja horaria no es una idea aplicable. “Las naves están supeditadas a las mareas que nos indican a nosotros, a los navieros, a qué hora tienen que estar allí los barcos y, por ende, los contenedores para poder cargar y descargar. No es una cosa práctica decirles a cierta hora, porque los barcos tienen que arribar a determinado momento”, sostuvo.

Para Pacheco, el Municipio debe comenzar a trabajar en un plan de ordenamiento territorial. “Si se llega a concretar la construcción del nuevo aeropuerto, ese será el nuevo Guayaquil. Y si no nos ponemos a trabajar desde ya en un ordenamiento, vamos a tener invasiones y van a afectar al nuevo Guayaquil”, indicó el dirigente.

En febrero pasado se realizaron los estudios geofísicos y geológicos para diseñar una posible ruta alterna en la vía a la costa. El hecho generó rechazo por parte de organizaciones ambientales por una presunta afectación a Cerro Blanco. EXPRESO solicitó una entrevista al alcalde para hablar de la planificación en la vía a la costa y saber en qué quedó el proyecto, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

