Marcela Aguiñaga rompe el silencio antes de su boda y habla sobre la RC: esto dijo

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga habla de calumnias y confirma su compromiso con la Revolución Ciudadana

Marcela Aguiñaga se casa este 9 de agosto de 2025. Horas antes de su boda se refirió a la Revolución Ciudadana

A pocas horas de casarse con el empresario Mauricio Guim, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, compartió un video en sus redes sociales donde expresa su alegría y agradecimiento por el apoyo recibido. La política guayaquileña mostró una faceta más personal mientras se preparaba para uno de los momentos más importantes de su vida.

Marcela Aguiñaga sobre la Revolución Ciudadana

En su mensaje, Aguiñaga no dejó de lado las dificultades que ha enfrentado en los últimos días, refiriéndose a las calumnias e insultos que ha recibido. Sin embargo, afirmó que estas actitudes no le quitarán la felicidad. "También han sido días un poco complicados, porque también hay de esa gente que odia, que insulta, que calumnia", confesó.

Acto seguido se refirió a la Revolución Ciudadana, movimiento político que la aupó para llegar a la Prefectura del Guayas en 2023, organización que presidió por dos años en un momento de transición para el correísmo, pues no tenía un partido político propio tras haber perdido a la otrora Alianza País durante el gobierno de Lenín Moreno.

"He sido parte de la Revolución Ciudadana desde, uff, ya no me acuerdo de hace cuánto tiempo atrás", menciona Aguiñaga, quien inició su larga trayectoria política en 2007 como ministra del Ambiente en el gobierno de Rafael Correa.

Marcela Aguiñaga formó parte del gobierno de Rafael Correa como ministra de Ambiente. Facebook de Marcela Aguiñaga

He estado (con la RC) en las buenas, en las malas y en las maduras. Marcela Aguiñaga Prefecta del Guayas

"He estado en las buenas, en las malas y en las maduras, como dicen por ahí. Y yo soy la mujer de luchas y de causas, así que defenderé mis causas siempre", aseveró la prefecta Aguiñaga, quien también fue asambleísta por el correísmo entre 2013 y 2021.

Con un tono optimista, la prefecta Marcela Aguiñaga culminó su video haciendo una invitación a sus seguidores a celebrar la vida, la salud y la amistad junto a su familia y seres queridos.

