Rafael Correa felicita a Marcela Aguiñaga en redes pese a últimas tensiones políticas

El líder de la RC sorprendió con mensaje afectuoso a la prefecta del Guayas, quien ha mantenido diferencias con el movimiento

Marcela Aguiñaga formó parte del gobierno de Rafael Correa como ministra de Ambiente. En los últimos meses, ambos han manifestado diferencias ante la actual conducción de la RC.

En medio de uno de los momentos más tensos para la Revolución Ciudadana (RC) en los últimos años, el expresidente Rafael Correa sorprendió con un gesto hacia una de las críticas más visibles dentro del movimiento: la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

A través de su cuenta en X, el líder de la RC escribió la noche de este viernes 8 de agosto de 2025: “Mañana es el matrimonio de Marcela. Me filtraron estas tomas de la novia. ¡Felicidades Marcela, que seas muy feliz!”, acompañando el mensaje con un video en el que se la ve vestida de novia.

Gracias 😊🫶🏼👰🏻

El amor siempre gana.

La respuesta de la titular de la Prefectura del Guayas quien se casa este 9 de agosto con el empresario Mauricio Guim, llegó tan solo 16 minutos después. Breve pero cargada de significado, replicó: “El amor siempre gana”, posteó Aguiñaga, quien fue ministra de Ambiente en el gobierno de Correa.

Marcela Aguiñaga con su prometido, Mauricio Guim Instagram de Marcela Aguiñaga

Carta, reclamos y choques con el correísmo



El intercambio, aparentemente cordial, se produce tras meses de roces y declaraciones cruzadas que han revelado públicamente desacuerdos sobre el rumbo y liderazgo de la RC.

Aguiñaga, quien ha formado parte del correísmo desde 2007, reconoció en mayo pasado que es “una voz disonante” dentro del movimiento, en especial tras las elecciones generales de 2025, cuando Daniel Noboa fue reelegido presidente. Incluso, se autodenominó "la oveja negra" del correísmo.

Mientras Rafael Correa denunciaba un supuesto fraude electoral, la prefecta Aguiñaga aceptaba los resultados oficiales que dieron como ganador a Daniel Noboa. Su postura, sumada a una actitud más conciliadora con el Gobierno central, ha generado incomodidad en la cúpula de su movimiento.

En 2024, la prefecta Marcela Aguiñaga mostró cercanía con el presidente Daniel Noboa. TOMADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

La tensión escaló con la filtración de una carta firmada por Aguiñaga y otras autoridades locales de la RC, entre ellas Pabel Muñoz y Paola Pabón, en la que reconocen una crisis interna y piden una “renovación profunda” del liderazgo.

Aunque la misiva estaba destinada a Correa, su difusión provocó reacciones inmediatas. El propio expresidente, sin mencionarla directamente, respondió que la organización debía seguir con quienes “entienden el momento histórico, sin ambiciones, vanidades ni tibiezas”.

Varias figuras del correísmo enviaron una carta al expresidente Rafael Correa. EXPRESO

Pocos después, quien fuera asambleísta entre 2013 y 2021, aseguró que "si vamos a ser un partido como el de siempre, mejor es desaparecer", exacerbando así el conflicto interno que atraviesa la RC.

Marcela Aguiñaga, una de las figuras más destacadas de la Revolución Ciudadana, presidió el movimiento del correísmo entre 2021 y 2023, cuando renunció pocos días después de la derrota de Luisa González en la segunda vuelta electoral de octubre frente a Daniel Noboa.

