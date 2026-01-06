Viceministra de Pesca asegura que Ecuador cumplió y espera fin de la tarjeta amarilla

La viceministra de Acuacultura y Pesca, Ivanova Cereceda, confía que, en Bruselas, en enero de este año se levante la sanción

Ecuador espera que la Unión Europea levante la sanción de tarjeta amarilla en enero de este año

Durante una reunión desarrollada en Manta entre la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, y representantes de sectores productivos del país, el sector pesquero planteó como temas centrales la seguridad y el levantamiento de la denominada “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión Europea. Así lo señaló la viceministra de Acuacultura y Pesca, Ivanova Cereceda, quien participó en el encuentro junto a empresarios, armadores y representantes de plantas industriales.

Cereceda explicó que la reunión fue convocada para escuchar las inquietudes del sector pesquero, donde la seguridad fue uno de los ejes principales, debido al impacto que tiene en las actividades marítimas y productivas.

Avances técnicos y reunión clave en Bruselas

En relación con la tarjeta amarilla, la viceministra informó que Ecuador ya cumplió con todos los requerimientos exigidos por la Unión Europea y que los avances serán expuestos en una reunión oficial en Bruselas, los días 21 y 22 de enero, ante la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE).

“Al país se le exigieron tres puntos: fortalecer el marco jurídico, el control de la trazabilidad y el régimen sancionatorio. Todo eso ya lo tenemos solventado. Contamos con la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca (LODAP), vigente desde 2020, su reglamento, un sistema robusto de trazabilidad y un marco sancionatorio sólido”, afirmó Cereceda.

Añadió que Ecuador cuenta con uno de los mejores sistemas de trazabilidad del mundo, reconocimiento respaldado incluso por la FAO, lo que refuerza la expectativa de que la advertencia sea levantada.

Ivanova Cereceda, viceministra de Pesca, Nathaly Morillo, ministra de Gobierno y Aurora Valle, gobernadora de Manabí ALEJANDRO GILER

Impacto económico y expectativas del sector

La viceministra destacó que, pese a la tarjeta amarilla, la industria pesquera ecuatoriana ha mantenido un crecimiento sostenido. “Este año el sector pesquero alcanzará aproximadamente 1.500 millones de dólares en exportaciones, y junto con la acuacultura superaremos los 10.500 millones. Exportamos el 31% de la producción nacional, lo que demuestra la importancia estratégica del sector para la economía del país”, señaló.

Cereceda resaltó que Ecuador es uno de los principales exportadores mundiales de camarón y atún, y subrayó que el país debe consolidarse como referente número uno en calidad de atún a nivel global. En ese contexto, insistió en que la permanencia de la tarjeta amarilla representa una limitación principalmente comercial.

“Si bien hoy la tarjeta amarilla no impide exportar, sí genera dudas en algunos compradores y limita la posibilidad de acceder a mejores precios. Su levantamiento dará mayor tranquilidad y competitividad a nuestros productos en el mercado europeo”, sostuvo.

Finalmente, la viceministra reiteró su optimismo frente a la próxima reunión en Bruselas y afirmó que Ecuador ya ha demostrado, con hechos y resultados, que está preparado para dejar atrás esta sanción y fortalecer aún más su liderazgo en la industria pesquera mundial.

