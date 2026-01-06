Petróleo ecuatoriano: de ícono exportador a importador neto

Expertos alertan que el 2026 podría marcar el primer déficit comercial. Venezuela abona en el problema

Ecuador se enfrenta a una encrucijada petrolera. El sector que durante décadas sostuvo las finanzas públicas registró en 2025 su peor desempeño productivo desde 2004, con una caída del 9 % respecto al año anterior, alcanzando apenas 350.551 barriles diarios en promedio, según datos de Petroecuador.

Esta debacle productiva aparece en su peor momento y coincide con un contexto geopolítico que amenaza con profundizar la crisis. La captura de Nicolás Maduro y la expectativa de reactivación petrolera venezolana proyectan un escenario aún más adverso para el crudo ecuatoriano en 2026.

“El 2026 va a ser tan malo para la industria petrolera que por primera vez en 50 años vamos a gastar más en importar derivados que lo que exportaremos en crudo”, alerta Fernando Santos Alvite, exministro de Energía. Esta predicción marcaría un hito histórico: Ecuador pasaría de ser exportador neto de petróleo a tener una balanza petrolera negativa.

Los datos del Banco Central del Ecuador (BCE) confirman la magnitud del desplome. Entre enero y octubre de 2025, la producción petrolera promedió los 436.000 barriles diarios, un 8,4 % menos que los 476.000 barriles del mismo período de 2024, precisa Oswaldo Erazo, experto en comercialización de combustibles.

Las exportaciones también se desplomaron. Ecuador exportó 99 millones de barriles entre enero y octubre de 2025, cuando en el mismo período de 2024 fueron 105 millones, una caída del 5,5 %, debido a roturas e interrupciones del bombeo y su comercialización.

La entrada de Venezuela

El cambio político en Venezuela añade este año una variable inesperada al panorama petrolero ecuatoriano. Nelson Baldeón, experto en petróleo y geología, explica que aunque inicialmente los precios pueden subir por incertidumbre geopolítica, “la tendencia será a la baja por sobreoferta global de 3,8 millones de barriles diarios”, lo que podría seguir mermando los ingresos del fisco.

Para Baldeón, esta coyuntura representa una oportunidad perdida. “Ecuador tiene una ventana de 250.000 barriles de crudo que sirve a EE. UU. El mismo presidente ofreció reemplazar el crudo venezolano, ¿pero cuándo lo vamos a hacer?”, cuestiona. Su preocupación es que mientras Estados Unidos podría invertir $58.000 millones en Venezuela, Ecuador no ha logrado atraer operadoras estadounidenses pese a estar “en la derecha” desde hace dos años.

Los otros expertos coinciden en que Ecuador no está en condiciones de aprovechar estas oportunidades para 2026.

El mismo presidente ofreció reemplazar el crudo venezolano, ¿pero cuándo se hará? Nelson Baldeón Experto en petróleo

Santos Alvite explica que las empresas encuentran “contratos que no incentivan la inversión” y “una burocracia lenta”; mientras que Luis Calero, analista petrolero, advierte que “no existen formas de contratación petrolera” tras las decisiones de la Corte Constitucional.

El colapso productivo ha llevado al país a una dependencia extrema de combustibles importados. Erazo detalla que actualmente se importa 76 % del diésel, 72 % de las gasolinas y 92,6 % del gas licuado de petróleo (GLP).

“Entramos con alta dependencia del mercado internacional”, señala Erazo, quien recalca la necesidad de una “planificación integral de toda la cadena petrolera”, que incluya incrementar reservas probadas, mantenimiento de infraestructura y modernización de refinerías.

La ausencia de esta planificación se refleja en la desinversión pública. Calero revela que Ecuador cerró 2025 con menos de 400 millones de dólares en inversión petrolera, cuando antes se destinaban de 2.000 a 2.500 millones de dólares. “Sin inversión no puede haber incremento de producción”.

Pero además de la falta de recursos, Ecuador enfrenta problemas jurídicos que amenazan reducir aún más la producción en 2026. Calero identifica el más crítico: la consulta popular sobre el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT). “Si no se soluciona el problema del ITT, son 40.000 barriles diarios menos en 2026”, vaticina.

El analista cuestiona la viabilidad técnica del mandato que ordenó “dejar el crudo del ITT bajo el subsuelo”, calificándolo como “físicamente imposible”. Esta incertidumbre jurídica impide que el ITT incremente su producción a 100.000 barriles diarios en un periodo de entre seis y ocho meses, como sería técnicamente posible.

Esta realidad refleja la ausencia de política gubernamental. Santos Alvite es categórico: “Para el Gobierno no es prioritario el sector petrolero, lo ha dejado a la deriva”. Critica la rotación de gerentes en Petroecuador. Los “cambian cada tres meses, uno peor que el otro”.

El exministro enfatiza en que la competencia del crudo venezolano presionará más los precios ecuatorianos en 2026. “Más barriles de crudo pesado en el mercado significarán menor precio”.

A esta presión externa se suman vulnerabilidades internas. Los riesgos de infraestructura persisten como amenaza constante. Santos Alvite describe el estado crítico de los oleoductos: “Los tubos están colgados encima del Coca que brama. Hay un riesgo del 99 % de que se van a romper”.

Para 2026, el Ministerio de Finanzas proyectó $53 por barril, sustancialmente menor que los $59,51 de 2025. Con infraestructura vulnerable, desinversión y competencia venezolana, Ecuador afronta la posibilidad de registrar su primer déficit petrolero comercial en medio siglo, marcando el fin de una era para la economía nacional.

