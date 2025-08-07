Correa reacciona a valla que culpa a la Corte Constitucional por muertes violentas

Valla sugiere que decisión de la Corte Constitucional es causante que se registren 37 muertes violentas desde el 4 de agosto

Rafael Correa se pronunció ante valla en Quito que se viralizó en redes sociales este 7 de agosto.

Una valla instalada en el centro norte de Quito, específicamente en la intersección de las avenidas Ladrón de Guevara y 12 de Octubre, ha generado polémica por su contenido y mensaje político.

El cartel afirma que la Corte Constitucional (CC) suspendió artículos “clave para la seguridad de todos los ecuatorianos” y presenta un contador digital de muertes violentas registradas desde el 4 de agosto de 2025. Acompañado de la frase “Ecuador merece paz”, el mensaje ha sido interpretado como una acusación directa al máximo órgano de control constitucional por el incremento de la violencia en el país.

Rafael Correa despotrica contra la CC y Noboa

El expresidente Rafael Correa reaccionó, como acostumbra, a través de su cuenta en X cuestionando tanto el contenido como el trasfondo político de la valla. Asimismo, arremetió contra la Corte Constitucional, a la cual le dijo que "está cosechando lo que sembró".

La Corte Constitucional está cosechando lo que sembró. Su tibieza durante la campaña electoral fue vomitiva. Esta misma corte permitió a Noboa hacer lo que le dió la gana, incluso nombrar vicepresidenta a dedo.

Sin embargo, intentar culpar a la CC de las últimas 37 muertes, tan… https://t.co/HcmZKQzt9z — Rafael Correa (@MashiRafael) August 7, 2025

En su publicación, el exmandatario ecuatoriano aprovecha para cuestionar al organismo: "Su tibieza durante la campaña electoral fue vomitiva. Esta misma corte permitió a Noboa hacer lo que le dio la gana, incluso nombrar vicepresidenta a dedo", resaltó.

Rafael Correa arremete contra Alondra Santiago por el caso Santiago Díaz: esto dijo Leer más

Y culminó mencionando que "intentar culpar a la Corte Constitucional de las últimas 37 muertes, tan solo demuestra la miseria de alma de Noboa y su Gobierno”, sentenció.

Valla intensifica tensiones entre Ejecutivo y Corte Constitucional

La instalación de la valla publicitaria ocurre a dos días de que la Corte Constitucional haya suspendido provisionalmente varios artículos clave de tres leyes promovidas por el Ejecutivo: la Ley de Solidaridad Nacional, la de Integridad Pública y la de Inteligencia. Aquella decisión motivó al presidente Daniel Noboa a convocar a una marcha pacífica en contra de la CC.

La empresa detrás de la valla, Alac Outdoor Ecuador S.A., ha sido señalada como proveedora habitual de espacios publicitarios para campañas institucionales. Diario EXPRESO intentó obtener una versión oficial sobre el financiamiento de esta campaña, pero no obtuvo respuesta. Tampoco constan, hasta el cierre de esta nota, registros en el portal del Sercop que indiquen una contratación pública para este tipo de publicidad.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.