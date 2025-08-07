Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Rafael Correa
Rafael Correa se pronunció ante valla en Quito que se viralizó en redes sociales este 7 de agosto.Cortesía

Correa reacciona a valla que culpa a la Corte Constitucional por muertes violentas

Valla sugiere que decisión de la Corte Constitucional es causante que se registren 37 muertes violentas desde el 4 de agosto

Una valla instalada en el centro norte de Quito, específicamente en la intersección de las avenidas Ladrón de Guevara y 12 de Octubre, ha generado polémica por su contenido y mensaje político. 

RELACIONADAS

El cartel afirma que la Corte Constitucional (CC) suspendió artículos “clave para la seguridad de todos los ecuatorianos” y presenta un contador digital de muertes violentas registradas desde el 4 de agosto de 2025. Acompañado de la frase “Ecuador merece paz”, el mensaje ha sido interpretado como una acusación directa al máximo órgano de control constitucional por el incremento de la violencia en el país.

Rafael Correa despotrica contra la CC y Noboa

El expresidente Rafael Correa reaccionó, como acostumbra, a través de su cuenta en X cuestionando tanto el contenido como el trasfondo político de la valla. Asimismo, arremetió contra la Corte Constitucional, a la cual le dijo que "está cosechando lo que sembró". 

En su publicación, el exmandatario ecuatoriano aprovecha para cuestionar al organismo: "Su tibieza durante la campaña electoral fue vomitiva. Esta misma corte permitió a Noboa hacer lo que le dio la gana, incluso nombrar vicepresidenta a dedo", resaltó.

Rafael Correa y Alondra Santiago

Rafael Correa arremete contra Alondra Santiago por el caso Santiago Díaz: esto dijo

Leer más

Y culminó mencionando que "intentar culpar a la Corte Constitucional de las últimas 37 muertes, tan solo demuestra la miseria de alma de Noboa y su Gobierno”, sentenció.

Valla intensifica tensiones entre Ejecutivo y Corte Constitucional

La instalación de la valla publicitaria ocurre a dos días de que la Corte Constitucional haya suspendido provisionalmente varios artículos clave de tres leyes promovidas por el Ejecutivo: la Ley de Solidaridad Nacional, la de Integridad Pública y la de Inteligencia. Aquella decisión motivó al presidente Daniel Noboa a convocar a una marcha pacífica en contra de la CC.

RELACIONADAS

La empresa detrás de la valla, Alac Outdoor Ecuador S.A., ha sido señalada como proveedora habitual de espacios publicitarios para campañas institucionales. Diario EXPRESO intentó obtener una versión oficial sobre el financiamiento de esta campaña, pero no obtuvo respuesta. Tampoco constan, hasta el cierre de esta nota, registros en el portal del Sercop que indiquen una contratación pública para este tipo de publicidad.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.

Las Últimas Noticias

  1. La danza se toma las plazas, parques y calles de Quito. Conoce los detalles

  2. María Teresa Pérez celebró su cumpleaños sus más allegados

  3. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 8 de agosto de 2025

  4. Vintimilla se planteó un exigente desafío sobre la bici

  5. Correa reacciona a valla que culpa a la Corte Constitucional por muertes violentas

LO MÁS VISTO

  1. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  2. Josué y Oliver Dumani renuncian a cargos en Segura EP y Autoridad Aeroportuaria

  3. ¿El Municipio de Guayaquil le prestaría dinero al Gobierno? Esto respondió el alcalde

  4. José Serrano detenido en Estados Unidos: Esto se sabe

  5. Baños Ciudad de Fuego vs. Deportivo Cuenca: día y canales para ver EN VIVO

Te recomendamos