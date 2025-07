Rafael Correa arremete contra Alondra Santiago por el caso Santiago Díaz: esto dijo

El caso del asambleísta Santiago Díaz Asque—hoy prófugo de la justicia y separado del correísmo tras ser acusado de presuntamente violar a una menor de 12 años de edad— no solo ha desatado un escándalo judicial, sino que también ha generado tensiones dentro del espectro de izquierda. La polémica ha generado un conflicto entre la Revolución Ciudadana (RC) y voces que, aunque no forman parte del movimiento, han compartido afinidades ideológicas o políticas con sus postulados.

Una de esas voces es la de la periodista cubana Alondra Santiago, reconocida por su crítica frontal al gobierno de Daniel Noboa y por su cercanía discursiva con la RC. En su programa Ingobernables, transmitido por YouTube, Santiago lanzó fuertes cuestionamientos al manejo del caso Díaz por parte del movimiento. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron una inmediata y contundente respuesta del expresidente Rafael Correa.

“Yo le creo a la víctima, le creo a una niña, le creo a la denuncia hecha por el padre de la niña", dijo Alondra visiblemente afectada en su programa, tras leer detalles de la denuncia que involucra a Santiago Díaz. “No creo que ningún partido y sobre todo uno de izquierda debería tener ninguna condescendencia y estar viendo qué es lo que se hace para que no nos afecte tanto cuando hubo un presunto violador dentro de sus filas", remarcó, y cuestionó si dentro de la Revolución Ciudadana se conocía lo que ocurría.

La contundente reacción de Rafael Correa contra Alondra Santiago

Tras difundir su comentario en redes sociales como X, Correa reaccionó: “¡Qué desinformada, Alondra!”, escribió, aludiendo a sus comentarios. Aseguró que “por supuesto que no sabíamos nada del caso ni de la denuncia”, y que el polémico proyecto de ley —propuesto por Díaz para rebajar a 14 años la edad de consentimiento sexual — simplemente “implementaba una sentencia de la Corte Constitucional de 2021”, señaló el líder de la RC.

Además, el exmandatario lanzó una crítica más amplia: “Es incomprensible por qué a la izquierda le encanta asumir temas tan delicados”, deslizó, sin ocultar su molestia por el tono que usó la periodista, quien vivió en Ecuador por varios años hasta que el gobierno de Daniel Noboa dejó sin efecto su visa de permanencia y la obligó a salir del país en junio de 2024.

“¿Sabían o no sabían?”, cuestiona Alondra

Para Alondra Santiago, la crítica fue una cuestión de coherencia ética, no de afinidad política. “Yo no veo gris cuando se trata de estos casos”, insistió. Y dijo: Yo quisiera preguntar si todos los asambleístas que llegaron y eran amigos de Santiago Díaz sabían de alguna forma que este era el rumor, quisiera preguntar y obviamente la respuesta va a ser: 'no, como crees no lo sabemos', aseguró.

Acto seguido arremetió, "a riesgo de que ustedes ya dejen de verme porque piensan que yo soy una nueva traidora", sentenciando que "no les creo absolutamente nada, a menos que realmente hagan una reforma, una limpieza dentro de la Revolución Ciudadana, porque no es posible que hayan tenido a una persona como esta dentro de sus filas".

La periodista subrayó que, aunque considera que el Gobierno pudo haber usado el tema para desviar la atención de otros problemas, eso no exime a la RC de rendir cuentas por lo ocurrido al interior de sus filas.

Alondra Santiago también criticó a los asambleístas que firmaron el proyecto de ley sin leerlo. "Me parece una vergüenza que se le esté pagando $ 4.500 a ustedes de sueldo sin leer una propuesta (...) si ustedes fueron engañados, salgan adelante sin defender a nadie (...) pero si todos sabían que esto estaba pasando y firmaron porque (hubo) algún acuerdo o porque tenían que garantizarle porque tiene mucha información, pues la verdad es que es una vergüenza", afirmó.

Su programa ha sido uno de los espacios donde la narrativa opositora al actual gobierno ha encontrado mayor eco, especialmente desde que el régimen de Noboa canceló su visa en junio de 2024 por supuestos actos que “atentan contra la seguridad del Estado”. Desde entonces, Alondra vive fuera del país, pero mantiene activa su plataforma crítica.

Hasta el momento, la presidenta de la RC, Luisa González, no ha respondido a estos cuestionamientos pese a que la periodista asegura haberla invitado en más de diez ocasiones para dialogar en Ingobernables. “No ha habido respuesta”, lamentó Santiago, dejando entrever que el silencio también comunica.

Díaz, hoy buscado por el Ministerio del Interior, fue expulsado del bloque correísta apenas se conoció la denuncia. La RC aseguró que “frente a la sola sospecha de un acto tan monstruoso, no hay espacio a la indiferencia” y reafirmó su respaldo a las víctimas. Pero para Alondra eso no basta: “No me conformo con comunicados, quiero respuestas reales”.

Quién es Santiago Díaz Asque, el hombre en el centro del escándalo



Santiago Díaz Asque no llegó al Legislativo por elección directa, sino como suplente de Priscila Schettini, quien fue sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y no pudo ocupar su curul. Díaz, sin embargo, no era un desconocido dentro del correísmo. Ha sido militante desde 2007 y ocupó cargos clave durante el gobierno de Rafael Correa, como asesor presidencial, coordinador de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y tesorero del Consejo Nacional Electoral.

El asambleísta Santiago Díaz fue denunciado por presunta violación días después de presentar el proyecto. Tomado de la red social X

En su historial también figura una investigación en 2018 por su presunta participación en un caso de tortura contra el periodista Alfonso Pérez. Además, en marzo de 2025, fue denunciado junto con otros dirigentes por supuesto incumplimiento de decisiones judiciales relacionadas con el nombramiento del superintendente de Bancos.

Según excolaboradores del correísmo, como Soledad Padilla, Díaz era una figura influyente en la estructura interna del movimiento. “Era el asesor estrella, parte del buró, jefe de todos. El único a quien decía deber respeto era a Rafael Correa”, escribió Padilla en la red social X.

Díganle la verdad al país.

Porque afuera no saben quién era realmente Joseph Santiago Díaz, pero ustedes sí lo sabían.



Hoy, Santiago Díaz Asque es buscado por la justicia ecuatoriana. El Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de $ 100.000 a quien brinde información que permita su captura. Desde que se conoció la denuncia el 8 de julio de 2025, no ha vuelto a presentarse en la Asamblea Nacional.

