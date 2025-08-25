Expreso
Diosdado Cabello
El ministro Diosdado Cabello, hablando durante un acto de gobierno este lunes 25 de agosto de 2025, en Caracas (Venezuela)EFE

Venezuela anuncia operación antidrogas, mientras EE. UU. acusa a Maduro de narco

Mientras Caracas envía tropas a la frontera, destructores estadounidenses se acercan a sus costas

Venezuela anunció el lunes 25 de agosto de 2025, el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico, en momentos en que Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar un cartel de drogas.

Tres destructores lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días, frente a las costas de Venezuela, para lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional. Maduro no obstante denuncia una "amenaza" y abrió el registro militar para ampliar sus filas.

La movilización coincide con la acusación estadounidense contra Maduro y a cercanos colaboradores de su gobierno, como su ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a una supuesta organización del narcotráfico bautizada el Cartel de los Soles.

Ofrecen 50 y 25 millones de dólares respectivamente por información que lleve a su captura.

Señalando al vecino culpable

"¿Por qué no desplieguen aquí sus flotas, sus aviones para luchar contra el 87% de la droga que sale de Colombia?", cuestionó Cabello mientras apuntaba en el mapa el Océano Pacífico y citaba cifras de un supuesto informe de la ONU. "Lo despliegan y están preocupados por donde supuestamente sale el 5%".

Cabello anunció en rueda de prensa un "refuerzo operacional" en los estados Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia. Maduro "ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres y mujeres", dijo el ministro.

"Aquí sí combatimos el narcotráfico, aquí sí combatimos las narcobandas en todos los frentes", añadió tras anunciar el decomiso de 52,7 toneladas de drogas en lo que va de año, entre 70% y 80% de lo que dice se trafica a través de Venezuela.

"No es con nosotros que tiene vínculos el narcotráfico", insistió Cabello que acusa a la oposición de apoyar operaciones del narcotráfico colombiano.

