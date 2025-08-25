Tasa de $ 10 a pasajeros en tránsito en Panamá genera rechazo del sector privado

La iniciativa del legislativo estima que la medida permitirá una recaudación estimada de $ 190 millones anuales

En Panamá, la Asamblea analiza un anteproyecto de ley que plantea cobrar una tasa de $ 10 a cada pasajero en tránsito por los aeropuertos del país. La recaudación, estimada en $ 190 millones anuales, se destinaría en parte a modernizar terminales aéreas y, mayoritariamente, a hospitales públicos. La propuesta ha generado preocupación ante un posible impacto en la competitividad de Panamá como 'hub' regional.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expresó este 25 de agosto de 2025 su rechazo a la propuesta legislativa de imponer una tasa de $ 10 a los pasajeros en tránsito porque restará competitividad al llamado 'hub de las Américas' del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y un centro regional de conexiones.

"Panamá no es el único centro de transbordo en la región. La aviación internacional evoluciona de manera constante y competitiva, por lo que debemos pensar estratégicamente cómo mantener nuestras ventajas, y no ponerlas en peligro con medidas que pueden ahuyentar aerolíneas y pasajeros. No podemos matar a la gallina de los huevos de oro", señala en una misiva el presidente de la CCIAP, Juan Arias.

Benicio Robinson González, diputado suplente del minoritario Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentó el pasado 18 de agosto el anteproyecto de ley 131 que establece una "Tasa Aeroportuarias para pasajeros en Tránsito" de $ 10 "con el objetivo de generar recursos para el mantenimiento, modernización y expansión de los aeropuertos del país, así como crear más plazas de empleos a nivel nacional", según informó el Parlamento.

Esta tasa, de acuerdo con lo informado en un comunicado de la unicameral Asamblea Nacional (AN, PArlamento), "generaría una recaudación estimada de $ 190 millones anuales", puesto que "de los 19 millones de pasajeros que anualmente transitan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y otras terminales aéreas del país, más del 60 % corresponden a viajeros internacionales en tránsito, quienes utilizan las instalaciones, sistemas de seguridad, limpieza y tecnología, sin que exista actualmente una contribución directa por ese uso".

Panamá "debe mantener reglas claras y competitivas. Introducir cargas que no existen en otros 'hubs' (aéreos) de la región no solo nos resta atractivo, sino que impacta a toda la economía, especialmente sectores que dependen de la conectividad aérea", sostiene Árias.

"El 'hub' de Tocumen es hoy un pilar fundamental del turismo, el comercio, los servicios y la atracción de inversiones. Poner un impuesto que afecte lo que se ha convertido en motor importante de nuestra economía y competitividad como país traería efectos negativos de gran impacto", agrega Arias.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal puerta de entrada aérea al país, recibió, por ejemplo, más de 2 millones de pasajeros entre enero y diciembre de 2024, que representó un aumento del 13,8 % respecto a 2023.

