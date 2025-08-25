Lil Nas X enfrenta cargos por agresión a agentes tras incidente en LA

odo sobre el arresto de Lil Nas X. Cargos por agresión a policías en LA, fianza de $75,000 condicionada a rehabilitación

El rapero y cantante Lil Nas X se encuentra en serios problemas legales. El lunes, los fiscales del condado de Los Ángeles, Estados Unidos presentaron cargos formales en su contra, acusándolo de cuatro delitos graves relacionados con un violento enfrentamiento con la policía la semana pasada, que inició cuando fue sorprendido caminando completamente desnudo por una calle céntrica de la ciudad.

El artista, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, de 26 años, se declaró no culpable durante su comparecencia ante el tribunal. Los cargos en su contra son tres de agresión con lesiones a un oficial de policía y uno de resistencia a un oficial ejecutivo. De ser condenado en los cuatro cargos, el intérprete de 'Old Town Road' podría enfrentarse a una sentencia colectiva de más de diez años de prisión.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 a.m. del pasado viernes en el vecindario de Studio City. De acuerdo con el reporte policial, agentes respondieron a una llamada y encontraron a Hill caminando desnudo por el bulevar Ventura, una importante avenida comercial y residencial. Al ser confrontado por los oficiales, la situación escaló rápidamente.

La policía afirma que el músico "se lanzó contra ellos", lo que resultó en el forcejeo que llevó a su arresto. Debido a su comportamiento y a las circunstancias del encuentro, los agentes sospecharon de una "posible sobredosis" y, por razones de precaución médica, lo trasladaron de inmediato a un hospital local. Permaneció allí bajo custodia durante varias horas para su evaluación y tratamiento antes de ser dado de alta y ser llevado finalmente a una cárcel del condado, donde ha permanecido desde el viernes.

¿Lil Nas X está en la cárcel?

Sí, un juez fijó su fianza en $75,000, bajo la condición de que, en caso de pagarla, debe inscribirse y asistir a un programa de tratamiento por abuso de sustancias. No estaba claro de inmediato después de la audiencia si su defensa legal había logrado pagar la fianza y si el artista había sido liberado.

En el tribunal, la abogada del cantante, Christy O’Connor argumentó a favor de una fianza baja, con el argumento de que la vida de su cliente es como 'destacada'. La abogada defendió que el incidente fue un hecho aislado y completamente fuera de lo normal para el artista.

“Suponiendo que las acusaciones aquí sean ciertas, esto es una absoluta aberración en la vida de esta persona”, dijo O’Connor al juez, según un reporte de NBC. “Nada como esto le ha sucedido antes”.

Los cargos fueron reportados por primera vez por el medio de espectáculos TMZ. Hill tiene programado regresar al tribunal el 15 de septiembre para su próxima audiencia previa al juicio.

Una carrera estelar

El rapero y cantante originario de Atlanta saltó a la fama mundial con “Old Town Road”, un tema de 2018 que fusiona country y hip-hop de manera innovadora. La canción pasó un récord de 19 semanas en el número uno de la lista Hot 100 de Billboard y le valió sus premios Grammy.

Conocido por sus sonidos y estilo vanguardistas que constantemente rompen barreras de género, su primer álbum de estudio completo, “Montero” de 2021, alcanzó el número dos en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy en la prestigiosa categoría de Álbum del Año. Este incidente legal marca un abrupto contraste con su trayectoria de éxito innovador y celebrado.

