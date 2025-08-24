Hijo de Norman Reedus y Helena Christensen, arrestado por agresión

¿Qué pasó con Mingus Christensen? Todo sobre el arresto del hijo de Norman Reedus

Mingus Reedus Christensen, el hijo de los actores Norman Reedus y Helena Christensen, enfrenta nuevos cargos tras su arresto el pasado sábado por presuntamente agredir a una mujer de 33 años en un apartamento de Manhattan, según confirmaron documentos judiciales.

El joven modelo compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan el sábado por la noche, donde las autoridades añadieron a su expediente los cargos de lesiones físicas imprudentes, acoso agravado y acoso en segundo grado. Estos se suman a los cargos iniciales de asalto en tercer grado y obstrucción de la respiración que motivaron su arresto inicial.

¿Cómo ocurrió el suceso?

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el New York Post, el incidente ocurrió cuando Reedus Christensen presuntamente golpeó a la víctima mientras dormía, “la estranguló y la arrojó al suelo”. La mujer, identificada como su pareja sentimental según los reportes, fue trasladada a un hospital local en condición estable.

No obstante, la defensa del acusado presenta una versión contrastante. Su abogada, Priya Chaudhry, declaró a TMZ que fue el propio Mingus quien contactó a los servicios de emergencia después de que la mujer ingiriera pastillas para dormir en un presunto intento de suicidio. Según esta narrativa, el incidente ocurrió después de que él finalizara su relación de cinco meses.

“El hecho de que la fiscalía solo presente cargos por delitos menores... habla por sí mismo”, afirmó Chaudhry, añadiendo que “la decisión judicial de liberar a Mingus sin fianza ni supervisión refuerza nuestra posición. Mi cliente mantiene su inocencia y ha declarado no ser culpable”.

Horas después del arresto, una mujer que se identificó como la novia de Mingus fue vista abandonando la Décima Comisaría, donde declaró a los medios que todo había sido un “malentendido”, según reportó el Post.

Este no es el primer incidente legal del joven de 24 años. En 2021 fue arrestado por presuntamente agredir a una mujer durante el festival de San Gennaro de Nueva York, caso que resolvió declarándose culpable de conducta alterada del orden en marzo de 2022.

Hasta el momento, los representantes de sus famosos padres no han emitido declaraciones públicas al respecto. Mingus Reedus Christensen deberá presentarse nuevamente ante el tribunal el próximo martes mientras continúa la investigación del caso.

