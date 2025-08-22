Érika Buenfil y su hijo, víctimas de robo en centro comercial en México

La actriz Érika Buenfil y su hijo Nicolás fueron víctimas de un robo dentro del centro comercial Mitikah, en Ciudad de México

La actriz mexicana Érika Buenfil, junto a su hijo Nicolás y su sobrino, vivió un episodio de robo en el estacionamiento del centro comercial Mitikah, uno de los más modernos de Ciudad de México. El incidente, ocurrido el 20 de agosto, fue compartido por la propia artista en TikTok, donde expuso no solo el hurto, sino la falta de respuesta por parte del personal de seguridad.

La familia Buenfil había elegido cenar en uno de sus restaurantes favoritos dentro de Mitikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez. La elección no fue casual: el centro comercial presume vigilancia, cámaras y guardias. “Nos estacionamos pegados a una puerta de salida. Vimos gente de seguridad. ‘Mamá, aquí hay cámaras, es una plaza muy nueva’”, relató Érika en su video.

Antes de ingresar, verificaron que la camioneta estuviera cerrada. A pesar de dudar sobre dejar las computadoras portátiles en el vehículo, confiaron en la infraestructura del lugar. Al regresar, descubrieron que los equipos habían desaparecido, sin señales de violencia ni puertas forzadas.

Robo sin rastro y protocolos que no funcionan

Lo que más sorprendió a la actriz fue la sofisticación del robo: “La camioneta estaba intacta. No hay un cristalazo, no hay una puerta forzada. Lo saben hacer muy bien”. Nicolás y Alejandro regresaron al centro comercial para pedir ayuda, pero se toparon con evasivas. “Estoy asqueado. Nadie se dio cuenta, nadie vio nada”, expresó el joven en TikTok1.

Incluso lograron rastrear una de las computadoras, que seguía dentro del recinto. Sin embargo, los protocolos internos impidieron actuar con rapidez. “Les empiezan a hacer un montón de preguntas. La computadora se apagó y la perdimos”, lamentó Buenfil

Este no es el primer incidente que pone en duda la seguridad del centro comercial. Según El Heraldo de México, el 12 de agosto de 2025 un elevador colapsó desde la planta baja hasta el sótano 7 durante un evento, dejando al menos dos personas lesionadas.

El hecho fue captado en video y generó una ola de críticas en redes sociales, además de una investigación por parte de la Fiscalía capitalina. La denuncia de Érika Buenfil se suma así a una creciente preocupación ciudadana sobre la efectividad de los sistemas de vigilancia en espacios públicos.

Erika Buenfil denunció en redes sociales que fue víctima de un robo en la plaza comercial Mitikah, al sur de la Ciudad de México.



La actriz expresó su decepción porque, según relató, ni su hijo Nicolás ni su sobrino recibieron apoyo por parte del personal del centro comercial… pic.twitter.com/bffCbUaTma — Quinto Poder (@quintopodermex) August 21, 2025

El caso de Érika Buenfil y su familia no solo revela una experiencia personal, sino que abre un debate urgente sobre la seguridad en centros comerciales que presumen modernidad.

