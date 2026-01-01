Quito: Restricción de paso de transporte pesado en Ruta Viva y Simón Bolívar comenzó

La AMT compartió fotografías de sus operativos, se recordó la restricción para la circulación de transporte pesado, de 06:00 a 10:00, en la Simón Bolívar y Ruta Viva.

Desde el 1 de enero de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) empezó los controles en la avenida Simón Bolívar y en la Ruta Viva, entre las 06:00 y las 10:00, para restringir el paso de transporte pesado. En un plazo de cuatro meses, los operativos también se aplicarán en el horario vespertino, de 16:00 a 20:00. Con la medida se busca prevenir y reducir los siniestros de tránsito, frecuentes en estas vías y asociados a este tipo de vehículos.

Los operativos se desarrollaron en la Simón Bolívar, sector El Troje; y en la Ruta Viva y kilómetro 1. Aunque la medida abarca toda la Simón Bolívar, desde la curva de Santa Rosa, al sur de Quito, hasta la Panamericana Norte, al norte de la ciudad. Y la Ruta Viva, desde su intercambiador con la avenida Simón Bolívar y a lo largo de todo su trayecto dentro del Distrito.

La restricción se aplica en las horas de mayor tráfico, cuando miles de personas se trasladan a sus trabajos, escuelas o actividades diarias, según la AMT. Las autoridades han confirmado que circular junto a vehículos pesados aumenta el riesgo de siniestros graves. Además, al separar los flujos de transporte ligero y transporte pesado hace que las vías sean más seguras para todos.

El 1 de enero también se desarrollan controles preventivos de velocidad en la avenida Mariscal Sucre, entre La Universitaria y Mañosca, de 10:00 a 12:00. Así como en la Ruta Viva, km 8, de 13:30 a 14h:30.

Otros operativos por el feriado de Año Nuevo

La Agencia Metropolitana de Tránsito ha anunciado operativos de todo tipo, por ejemplo controlarán el uso de cinturón de seguridad en la Galo Plaza Lasso y Av. 6 de Diciembre, de 10:00 a 12:00.

Además, la AMT hizo un llamado a la corresponsabilidad durante las celebraciones de Año Nuevo y recordó que se deben respetar los límites de velocidad y cumplir con las normas de tránsito salva vidas. "Los operativos forman parte de las acciones preventivas que se mantendrán durante todo el feriado para garantizar una movilidad segura en la capital", se indicó en un comunicado.

