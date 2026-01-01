Nuevo Ecuador de Daniel Noboa: denuncias de corrupción y deterioro de vida cotidiana

El ministro Giancarlo Loffredo convocó a una demostración, para mostrar la calidad de los chalecos, ante las críticas en marzo 2025.

El 24 de mayo del 2025, Daniel Noboa asumió su segundo período como presidente. Otra vez se refirió al “Nuevo Ecuador”. En la Asamblea dijo que su Gobierno representaba una ruptura con el pasado, tras haber heredado un país “saqueado, corrompido y secuestrado”, en noviembre de 2023. Pero el relato de cambio se resquebra. Su gestión se ha visto salpicada por denuncias de presunto peculado y tráfico de influencias en contratos como el de Progen, así como en ATM, compra de chalecos militares, el episodio del Porsche Cayenne y el fallido acuerdo con HealthBird.

Para cinco analistas consultados, no se evidencia un manejo diferente de la cosa pública. Todos coinciden en que la “narrativa que Acción Democrática Nacional (ADN) ha buscado colocar en la opinión pública”, con plataformas digitales e influencers, dejó de ser suficiente. ¿Por qué? Ya la ciudadanía está sintiendo los estragos de los problemas de gestión y de casos de corrupción, sostiene.

Por el caso Progen, el mandatario tuvo que usar su cuenta de X para salir al paso. En el mensaje señaló que él “dispuso” que el Estado ecuatoriano demande a la empresa en Estados Unidos.

“Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral”, escribió Daniel Noboa. Aunque a la oposición le resulta grave que los ministros involucrados en la fallida instalación de las centrales Quevedo III y El Salitral continúen en el gabinete. Si se considera que los funcionarios de alto nivel son “fusibles”, no se entiende cómo se sostienen Roberto Luque e Inés Manzano, por ejemplo.

Lo que se perdió con Progen

Eso porque el Estado desembolsó $107 millones (el 76 % del monto contratado) sin recibir a cambio un solo megavatio de energía. Ese insumo debía incorporarse de forma urgente al sistema nacional, en plena crisis eléctrica, cuando el país llegó a soportar apagones de hasta 14 horas diarias, desde septiembre de 2024. Otro contrato que no se cumplió se firmó con Austral Technical Management (ATM), que a cambio de $ 89,9 millones debía trabajar en el proyecto Esmeraldas III.

El eslogan se agotó, dice Gustavo Vallejo

Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, apunta en torno al Nuevo Ecuador: “Esa venta de humo por la que decían que estábamos mejor y todos los eslóganes y supuestos logros se les agotaron”. Una muestra de ese hartazgo es el resultado de la consulta popular, considera.

Las denuncias de corrupción no son la causa inicial de la erosión del Gobierno. Han sido un detonante. Santiago Cahuasquí sociólogo-politólogo

Le parece que “están forzando las cifras para cerrar el año, pero no se puede esconder que el 2025 ha sido el año más violento de la historia del Ecuador, así como tampoco el deterioro del sistema de salud pública ni la crisis económica”. Se pregunta de qué país hablan José Julio Neira y cuatro voces en la Asamblea.

El presidente Noboa se va de vacaciones en plena crisis

Santiago Cahuasquí, sociólogo, anota que las denuncias de corrupción no son la causa inicial de la erosión del Gobierno de Noboa, pero han actuado como un detonante demoledor.

El catedrático habla de “escándalos públicos, cuya relevancia no depende de la gravedad objetiva del hecho, sino de su capacidad para cuestionar la legitimidad moral del presidente. Un ejemplo son las vacaciones prolongadas en plena crisis de salud, viajes al exterior sin agenda pública o conducir un Porsche sin placa”.

Hay polémica por imágenes y videos en los que se divisaría supuestamente al presidente Daniel Noboa conduciendo un Porsche a alta velocidad por la vía Samborondón. EXPRESO consultó a las autoridades al respecto, pero no recibió respuesta.



Le sorprende que en tan poco tiempo, el presidente acumule tantas denuncias de posibles casos de corrupción.

Casos de corrupción que han salpicado al Gobierno

Algunos escándalos de corrupción que han salpicado al gobierno de Daniel Noboa son, por ejemplo: el del carro Porsche de propiedad de la Corporación Noboa, que fue ubicado en la isla Trinitaria, en Guayaquil, en donde se aprehendió al único sospechoso de un atentado con explosivos. Y antes, en enero, se entregaron chalecos y cascos a los militares, en un contrato por $34 millones con un contratista declarado incumplido por Sercop.

Asimismo, hay señalamientos porque el SRI redujo una deuda de $76 millones a Exportadora Bananera Noboa y también se habla de conflicto de intereses en el proyecto minero Loma Larga.

“El hecho de que José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, concentre varios cargos estratégicos en la agenda anticorrupción del Gobierno de Noboa refuerza la centralización del poder en la lucha contra la corrupción”, comenta Cahuasquí.

La corrupción ha dejado sin financiamiento áreas vitales como la salud, la energía, la educación. Verónica Silva Politóloga y excandidata a la Vicepresidencia

Esta acumulación de funciones, apunta Cahuasquí, puede debilitar los contrapesos institucionales y alimentar la percepción de una política anticorrupción selectiva y más orientada al manejo de la legitimidad política, que a transformaciones estructurales sostenidas del Estado en esta materia.

La crisis ya se siente, no hay medicinas en hospitales, etc., recuerda Natalia Sierra

Para la socióloga y docente universitaria Natalia Sierra, por supuesto que no hay evidencias de que la vida del ecuatoriano haya mejorado o que la institucionalidad esté fortalecida, bajo el relato de que manda un “Nuevo Ecuador”. Le parece “falacia, pues lo que se observa es el deterioro de la vida”. Hay momentos, dice, en que “la destrucción de un país, por la corrupción y la inseguridad, se comienza a sentir en lo cotidiano. Entonces es difícil que se oculte con propaganda”.

En democracia, una persona no puede concentrar el control. Las lealtades solo funcionan en las mafias.

Natalia Sierra Socióloga y docente universitaria

Sierra detalla que no hay atención en los hospitales del Ministerio de Salud ni del IESS, no se evidencia inversión en educación y se sienten los efectos de lo que hace el crimen organizado.

A sus ojos, la ecuación es simple: Daniel Noboa es el heredero de una de las mayores corporaciones económicas del país y “saltan los intereses particulares; sus ministros fueron empleados en sus empresas, mientras la institucionalidad está muerta”.

En noviembre 2025, como resultado del triunfo del No en la consulta, Edgar Lama, amigo de Noboa, tuvo que dejar el IESS, en medio del escándalo de HealthBird, empresa que abandonó el país por la presión de la opinión pública. La prensa puso en evidencia que sin cumplir con los requisitos para ser presidente del Consejo Directivo, Lama aprobó, sin ningún otro voto, un contrato de más de $34 millones con la startup, que fue ubicada en Miami, EE. UU.

No conocen cómo se gestiona la cosa pública: Darwin Seraquive

El abogado Darwin Seraquive, exsecretario del CPCCS Transitorio, recordó que José Julio Neira aseguró que HealthBird hizo un diagnóstico sin que el Estado haya invertido ni un dólar. “Le lavó la cara a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones o no conoce de la cosa pública. Deberían asesorarse mejor, porque estos hechos desgastan al presidente. En la consulta popular, el ciudadano le dio un No rotundo a esa forma de gobernar”.

Sacan provecho del Estado, dice Verónica Silva

Verónica Silva, excandidata vicepresidencial, sostiene que “cuando un gobierno oligárquico llega al poder, no es que de pronto el Estado se vuelve más corrupto, sino que es la forma de administrar el Estado, porque es la forma de sacar provecho de este”.

Así se puede entender lo que ocurre hoy en Ecuador bajo el mandato de Noboa, dice. Los múltiples escándalos no son “errores”, “casos aislados” ni “malas prácticas de funcionarios inexpertos”, en su opinión. “Son la expresión de un modelo de poder en el que el Estado no se concibe como un bien público, sino como una extensión del patrimonio privado”.

Para Silva, politóloga, lo que se ha visto en esta administración es “una corrupción rampante que ha dejado áreas vitales como la salud, energía y educación sin financiamiento, y una violencia histórica que nos pone como uno de los países más peligrosos del mundo”. Lo más grave, dice, es que el costo humano de este “modelo” es alto y lo vemos con los más de 9.100 asesinados, los muertos por falta de medicinas o por falta de tratamientos médicos inmediatos.

Este modelo, que ha sido llamado Nuevo Ecuador, debe cambiar, no solo porque produce corrupción económica, sino corrupción institucional, violencia estatal, desprecio por la vida y muerte, asevera Verónica Silva.

El presidente Noboa se va de vacaciones

Pese a los malos resultados en la consulta, a la crisis económica y a los escándalos, Daniel Noboa tomará vacaciones del 1 al 18 de enero del 2026.

