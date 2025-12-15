“Asamblea tiene llave para desclasificar contrato de HealthBird": Xavier Zavala Egas

El abogado señala que debe haber transparencia en el manejo de recursos públicos, para evitar casos de corrupción en Ecuador

Xavier Zavala Egas es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

La falta de transparencia en el manejo de recursos públicos atenta contra lo que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) e incentivan prácticas de corrupción, recalca Xavier Zavala Egas. Considera que el Defensor del Pueblo y la Asamblea deberían actuar frente a la declaratoria de confidencialidad del contrato entre HealthBird y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).

Hace un mes, Edgar Lama von Buchwald, entonces presidente del Seguro Social, utilizó el X institucional para anunciar un “paso enorme”: un contrato de un sistema digital para la red de salud del IESS, que desarrollarían CNT EP y HealthBird.

¿Qué le parece esa forma de dar a conocer una inversión de 37,7 millones de dólares? Responde: "En este Gobierno ya nada sorprende, todo es informal, ligero, improvisado, lleno de ilegalidades y sin control alguno. Es el estilo presidencial y el de su séquito".

"Lo que les importa es obtener lo que se pretende a cualquier costo, todo vale y sin pudor alguno. Cooptada la institucionalidad actúan sabiéndose impunes. Ni se gastan en explicaciones, peor en transparencia ante el país, nos irrespetan permanentemente".

La RC interpuso una acción de acceso a la información ante la justicia, que perdió ante el MSP. La falta de transparencia, ¿es suficiente para ocultar contratos?

- Sin perjuicio de la acción de acceso a la información y su resultado, las otras vías son la parlamentaria, se deben conseguir los votos; y la judicial, en tanto la Fiscalía se despierte y reflexione sobre su autonomía para iniciar investigación y acciones penales.

¿Quién debería dar respuestas a la prensa?

- Siempre es el Presidente o su vocero, pero si él evade hasta a su sombra y los voceros se esconden, se atragantan, tartamudean o no saben nada, pues nos siguen irrespetando. No quieren rendir cuentas, toda fiscalización se obstaculiza, la fiscalía paradójicamente está en perfil subterráneo y la Contraloría como que no existe.

¿Qué papel tiene la Fiscalía?

- El tema que cita debe ser investigado de manera formal por la Fiscalía, existen los indicios para pensar, de inicio, en una tentativa punible de peculado, sin perjuicio del resto de evidencias que se pueden encontrar sobre otros delitos, como para pensar en asociaciones ilícitas o delincuencia organizada o peculado consumado.

¿Cuán válido es que el acuerdo de CNT EP y HealthBird haya sido declarado confidencial por 15 años?



- La reserva de una información se da en relación a varias causas, pero todas en relación a la seguridad de la nación. No puede ser que se utilice la categoría de reservada para ocultar lo que debería ser público ante el país entero, como acuerdos, contratos, ofrecimientos de pago entre el Estado y una empresa privada.

- ¿Por qué no se debería usar la categoría de información reservada en el contrato con HealthBird?

- Se atenta contra la transparencia en el uso de los recursos públicos, impidiendo la fiscalización y la investigación, garantizando impunidad, tanto más que la ley de transparencia de la información estimula la difusión de la gestión del Estado ante los ciudadanos.

Conforme a la ley, el sujeto que clasificó de “información pública reservada, en el plazo de 10 días contados desde la emisión, envíe una copia de la resolución de reserva a la o al Defensor del Pueblo ya a la Asamblea Nacional, para que, mediante Secretaría General, sea difundida a todos los asambleístas”.

No sé si se ha hecho. Por votación calificada puede desclasificar cualquier información. Tiene la llave, pero los oficialistas la han escondido, así como han escondido toda posible fiscalización al entorno de su gran jefe.

¿El tema está en manos de la Defensoría o de la oposición?



La opacidad en procesos públicos e impunidad son los factores más importantes frente a casos de corrupción. Xavier Zavala Egas Decano Jurisprudencia UCSG

- Oposición o no, es un tema de atribución y responsabilidad del Defensor del Pueblo. En la Ley de Transparencia se establece el procedimiento y responsabilidades del Defensor del Pueblo y de los titulares de los organismos del sector público ante el requerimiento de información.

- ¿La ciudadanía puede pedir información?

- En el art. 44 se dice: De conformidad con los derechos consagrados en los artículos 95 y 100 de la Constitución se reconoce y garantiza el derecho de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil, a incentivar y fomentar la aplicación de la presente Ley (Lotaip), así como de ejercer vigilancia social y veeduría ciudadana respecto al cumplimiento de esta norma.

¿Quién es Xavier Zavala Egas?

Doctor en Jurisprudencia. Máster en Derecho Penal Internacional. Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG). Integró el Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Presidió la Corte Superior de Justicia del Guayas y fue vocal del CPCCS transitorio.

Dictadura o autocracia, dada a la falta de transparencia y no rendición de cuentas, son nidos de corrupción. Xavier Zavala Egas/ Decano Jurisprudencia UCSG

