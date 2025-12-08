¿Qué opciones hay para gestión hospitalaria ya que acuerdo con HealthBird no va?

Desde el 2019, el IESS cuenta con una propuesta para gestionar mejor las citas médicas y atender demanda insatisfecha

En el Hospital del IESS Quito Sur, que se inauguró en diciembre del 2017, decenas de ciudadanos esperan para ingresar.

El 13 de noviembre del 2025, Edgar Lama, expresidente del Seguro Social, anunciaba que el día previo, el Consejo Directivo (solo él votó a favor) había dado "un paso enorme": "Aprobamos el inicio de la contratación de un sistema de control digital para la red de salud del IESS. Será desarrollado por CNT, con el apoyo tecnológico de HealthBird, asociada a Google". Luego de cuestionamientos, este 8 de diciembre, la empresa anunció que se retira del país. ¿Qué otras alternativas hay para dar ese salto tecnológico?

Desde el 13 de septiembre del 2019, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) cuenta con un proyecto para optimizar la oferta y demanda de citas disponibles. Plan de Gestión del Proyecto Estrategia ProSalud- Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención basado en Atención Primaria de Salud.

En la justificación del plan, diseñado bajo la dirección del médico Mauricio Espinel, exdirector de Salud del IESS, se señala que la diferencia de citas asignadas por mes versus el número de llamadas por mes, refleja que la demanda de llamadas supera la capacidad de oferta de citas disponibles. Eso repercute, se lee, en el porcentaje de demanda insatisfecha que se registra.

Por eso, en el plan que fue trabajado hace seis años por la Dirección de Salud del IESS, se explica que se requiere contar con un mecanismo de modulación de la relación demanda y oferta, para lograr dos objetivos generales.

Lo que se planteó hace seis años para el manejo de citas médicas en el IESS

En el Plan de Gestión del Proyecto ProSalud se indica que los objetivos eran:

Contener la demanda y contar con una alternativa de inmediata resolución de episodios de baja complejidad que no son urgencias.

Optimizar la disponibilidad de agendas de citas de primer nivel de atención para resolver episodios que requieren atención presencial, logrando su atención en menos días de espera.

Asimismo se preveía que la disponibilidad de agendas de cuidados crónicos se optimice mediante el seguimiento telefónico, consiguiendo de esta manera, descongestionar las agendas de especialidades que requieren encontrarse disponibles para recibir referencias e interconsultas.

Entrevistado por EXPRESO, Mauricio Espinel señaló en agosto 2025 que había que firmar acuerdos de capitación, un contrato por el que un proveedor de atención médica recibe una tarifa fija y predeterminada. Así se subastarían unos paquetes de atención, para que se haga el seguimiento de los casos de primer nivel de atención y de pacientes crónicos, lo que evitaría que acudan constantemente a los hospitales, sin ser necesario.

El análisis de la demanda insatisfecha en el Seguro Social

En el plan se hace referencia al contrato de servicios de contact center (2017–2019) y se indica que de un total de 70.000 llamadas al día, se gestionan 21.000 citas diarias (30%).

El restante 70% no accede a una cita de puerta de entrada.

Se proyectaba que el 30 % del total de pedidos de cita para Medicina General sean contenidos por la Asistencia Médica telefónica.

