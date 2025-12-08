IESS: la elección del vocal de los afiliados sigue sin solución

No hay una norma ni financiamiento claro para que asegurados elijan a su representante; por errores de Asamblea y Ejecutivo

Millones de afiliados y jubilados no cuentan con un representante en el Consejo Directivo desde octubre 2025.

Desde el 17 de octubre del 2025, 4,8 millones de afiliados y pensionistas, incluyendo los del Seguro Campesino, no están representados en el Consejo Directivo, órgano de Gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Las decisiones las toman el representante del Ejecutivo, que lo preside; y la vocal de los empleadores. ¿Qué tan posible es que esa silla deje de estar vacía?

El enredo surge a partir de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, vigente desde el 22 de julio de 2024. Con ella se esperaba lograr que afiliados y jubilados tuvieran un verdadero representante. El artículo 7, que reemplazó al 28.1, decía que se lo escogería mediante elección directa.

El registro electoral provendría de la información del IESS al Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero, en su sentencia 72-24-IN/25, de enero, la Corte declaró la inconstitucionalidad del mecanismo de elección, ya que generaba gasto público sin estudio de factibilidad financiera.

La situación le parece compleja a la abogada Patricia Borja, especialista en temas de Seguridad Social. Recordó que la Corte Constitucional le dio seis meses al Ejecutivo para enviar un proyecto de reforma al artículo 7, que hablaba del estudio de factibilidad financiera. Y debía regular el proceso de designación de los vocales.

Las acciones del Ejecutivo para llenar la vocalía de asegurados

El Ejecutivo no cumplió y en julio 2025, el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, envió un pedido de modelación a la Corte, para tener más tiempo, aunque “hubo observaciones porque no se evidenció justificación. No hay un pronunciamiento aún”.

Luego, en la Ley de Fortalecimiento, que rige desde octubre, en la disposición reformatoria segunda, literal C, el Ejecutivo dispuso que el presupuesto del proceso electoral lo determinaría el máximo órgano ejecutivo del IESS. Y que se hará con cargo a recursos del Seguro, que constan en el fondo de la Administradora General y así se pidió sustituir el artículo 7.

¿Cuán grave es la falta de vocal de afiliados y jubilados en el Consejo Directivo del IESS?

A la abogada Patricia Borja le parece grave porque no hay norma que regule el proceso de elección del vocal, hasta este diciembre 2025. Esa era la tarea de la Asamblea. Pero, lamentablemente, los legisladores aprobaron un planteamiento que se refiere a un artículo declarado inconstitucional, subraya.

¿Qué ha hecho Mercy Maldonado, vocal cesada del Consejo Directivo?

A los legisladores les pedimos establecer en la Ley de Fortalecimiento que a los asegurados se nos

descuenten $ 2 o 3, para costear las elecciones de nuestro vocal. José Villavicencio Presidente UGTE

Además, Mercy Maldonado, vocal que reemplazó a Richard Gómez en la silla de los asegurados, tras ser cesada colocó una acción de protección. Luego de que se negara el recurso, el IESS interpuso un recurso de ampliación, para que se use el decreto ejecutivo 571, de octubre 2022, para designar el vocal, a través de centrales sindicales. Pero la Corte hace un año concluyó que está derogado.

¿Qué dicen representantes de los trabajadores sobre falta de su vocal en el Consejo Directivo?

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, dice que buscan una reunión con Diana Atamaint, presidenta del CNE, que según la Ley de Fortalecimiento, debe emitir un reglamento para esta elección. Alerta de una “jugada ilegal” para ubicar a Jorge Moncayo, de Osutramsa, sindicato del MSP.

“En todo caso podrían ubicar a la siguiente terna, encabezada por Ramiro García, ya que a Richard Gómez (partió a EE.UU. en agosto) lo puso un juez de bolsillo de Quevedo, la Super de Bancos no calificó a ninguno”. Vendrán más acciones.

Contexto

Desde el 6 de agosto, Richard Gómez salió del IESS, en medio de denuncia de desfalco al sindicato del CNEL. Llegó a ser vocal gracias a juez.

Es muy grave que no exista una normativa para hacer el proceso de elección del vocal del máximo órgano de gobierno del IESS. Ni el estudio de factibilidad financiera. Patricia Borja/ abogada especialista en Seguridad Social

