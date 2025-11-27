De asesor a presidente en pocos meses: así llegó Bernardo Cordovez a dirigir el IESS

Cordovez es el tercer representante del Ejecutivo ante el Seguro Social en el gobierno de Daniel Noboa, desde 2023.

En medio del remezón electoral del referéndum y consulta popular y los señalamientos por un presunto conflicto de intereses, el 18 de noviembre de 2025 Edgar Lama presentó su renuncia como presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Una semana después, este 26 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa llenó ese vacío con la designación de Bernardo Cordovez Cereceda, quien se venía desempeñando como el gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Sin embargo, la designación de Cordovez Cereceda tiene es particular: la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es apenas su tercer cargo en el sector público en los últimos siete meses.

Tras la salida de Édgar Lama, el presidente Daniel Noboa designó oficialmente a Bernardo Cordovez como nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS. Cordovez ejercía previamente como gerente del Banco del IESS (Biess).



Un ascenso acelerado: de asesor dos a presidente del IESS

De acuerdo con la Contraloría General del Estado, Bernardo Córdovez Cereceda ingresó al sector público el 19 de abril de 2025, apenas dos meses después de haber registrado su único título en Administración Financiera en la Senescyt. Su primer cargo, según los documentos públicos, fue el de asesor 2 en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Su estadía fue corta en el Ministerio de Economía y Finanazas, pues, de acuerdo con la Contraloría, para el 12 de mayo de 2025 pasó de ser asesor 2 a ocupar la gerencia general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Seis meses después, en noviembre de 2025, daría otro salgo igual de grande: dejar la gerencia general del Biess para pasar a dirigir el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en reemplazo del saliente Edgar Lama.

Edgar Lama estuvo seis meses en el Consejo Directivo del IESS. Cortesía

Participación en empresas y cero en pago de impuesto a la renta

Además de su reciente y rápido ascenso en el sector público, el nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez Cereceda, tiene presencia en el sector privado, según consta en la Superintendencia de Compañías.

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, Cordovez Cereceda no administra ni ha administrado ninguna empresa, pero sí es y ha sido accionista en algunas: Multtiban C.A., Filtrocorp S.A. y RCN Construcciones S.A (fue accionista).

De las tres empresas, Multtiban C.A., constituida en 1995 y dedicada a la compra y venta de bienes inmuebles, es la única inactiva. Las otras dos, Fultrocorp S.A. -constituida en 1998 y dedicada a la comercialización de filtros y respuestas para vehículos- y RCN Construcciones S.A. -creada en 2001 y dedicada a la construcción- permanecen activas.

Pese a su actividad empresarial, el Servicio de Rentas Internas (SRI) refleja que el nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez, solo pagó el impuesto a la renta en 2018. Ese año, canceló 282,36 dólares. Por otro lado, en 2021 y 2024 reportó 0 dólares.

