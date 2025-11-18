Expreso
edgar lama
Edgar Lama anunció su renuncia al IESS tras cuestionamientos y cambios en el Gobierno.Cortesía

Edgar Lama se va del IESS: "Cierro mi ciclo"

El expresidente del IESS renuncia en medio de denuncias por conflicto de intereses y pagos discrecionales

El presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, anunció su renuncia al cargo. En su mensaje, publicado en redes sociales, afirmó: “He presentado mi renuncia, convencido de que mi primer llamado es cumplir con el compromiso que asumí junto al presidente Daniel Noboa”.

Lama aseguró que se va con la tranquilidad de que los intereses de los afiliados seguirán protegidos. “En lo público no se trata de personalismos: uno pasa, pero el proyecto político permanece. Y yo creo profundamente en este proyecto, en su ética y en su rumbo”, añadió.

Contexto de cambios en el Gobierno

Su salida se da en medio de una serie de cambios dispuestos por el presidente Daniel Noboa el 18 de noviembre. Las modificaciones buscan reordenar la estructura interna y ajustar la conducción de varias carteras estratégicas como Gobierno, Trabajo, Educación, Salud y Agricultura.

Estos cambios se producen tras la derrota del Ejecutivo en el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre. Con más del 95 % de actas válidas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la clara victoria del No en preguntas sobre bases militares extranjeras, financiamiento a partidos, reducción de asambleístas y Asamblea Constituyente.

Polémicas y respaldo previo de Noboa

Edgar Lama y Daniel Noboa

Daniel Noboa ratifica que Edgar Lama se queda en el IESS: "No se va"

La salida de Lama ocurre pese a que el presidente Noboa había asegurado que él continuaría al frente del IESS. En entrevista con radio Sucre, el mandatario se refirió a las denuncias por presuntos conflictos de interés y dijo: “Se les acabó la teta… quieren ver a cualquier otro a ver si es que a otro le llegan”.

Noboa minimizó acusaciones sobre supuesta prioridad en pagos de la deuda a familiares de Lama.

El presidente adelantó que Lama presentará una demanda civil contra quienes lo acusan, y en redes sociales el titular del IESS respondió: “Las mafias no pueden contra nosotros. Se inventan mentiras para proteger sus negocios sucios”.

Lama concluyó su mensaje señalando que seguirá apoyando el proyecto político hasta cumplir todas las metas. “Seguiré aportando hasta que se cumplan todas las metas del proyecto”, enfatizó, dejando claro que su decisión es personal y no política.

