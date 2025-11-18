Los ministros de Noboa que han salido tras la consulta popular 2025: ¿Se van más?

Al menos tres funcionaros del Gobierno de Daniel Noboa han salido de sus cargos tras presentar sus renuncias

La contundente victoria del No que muestra el escrutinio de los votos del referéndum y la consulta popular del domingo 16 de noviembre de 2025 empezó a remecer al Gobierno del presidente Daniel Noboa, que ya comenzó a mover fichas en su gabinete ministerial.

Con más del 95 % de actas válidas escrutadas, el conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirma una clara victoria del No en las preguntas sobre las bases militares extranjeras, el financiamiento a los partidos políticos, la reducción de asambleístas y la instalación de una Asamblea Constituyente.

Aunque el Gobierno de Noboa ha reconocido los resultados del domingo, pero no los interpreta como una derrota, el Ejecutivo inició una depuración en varias instituciones, entre ellas ministerios, gobernaciones y secretarías.

Humberto Plaza anunció su salida de la Gobernación del Guayas este martes 18 de noviembre.



Esto es todo lo que se sabe sobre el tema 👉 https://t.co/wP8nbMx9RM pic.twitter.com/5GYTFBo7uF — Diario Expreso (@Expresoec) November 18, 2025

Los funcionarios de Daniel Noboa que salen de sus cargos

Hasta el momento, tres funcionarios del Gobierno han dejado sus puestos tras los resultados electorales del referéndum y la consulta popular. Sin embargo, en redes sociales circulan versiones sobre la posible salida de más ministros de Estado.

La primera funcionaria en dejar el cargo fue Ivonne Núñez, quien se desempeñaba como ministra del Trabajo desde la primera elección de Noboa en las elecciones extraordinarias de 2023. Oficializó su salida a través de su cuenta de X, donde agradeció la confianza del mandatario.

El recambio continuó con Danilo Palacios, ministro de Agricultura desde el primer mandato de Noboa. Su renuncia se oficializó con una carta publicada en sus redes sociales.

La tercera salida fue la de Humberto Plaza, quien desde julio de 2025 ejercía como gobernador del Guayas, aunque estuvo en el Gobierno desde el inicio como ministro de Vivienda.

"No hacer ajustes rápidos y en los sectores más cuestionados podría leerse como una confirmación de la prepotencia".



Lee el análisis completo de Martin Pallares 👉 https://t.co/6NhVsrmxY1 pic.twitter.com/CllPOt9GEY — Diario Expreso (@Expresoec) November 18, 2025

¿Se van más funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa?

Aunque en redes sociales se mencionan posibles nuevas salidas, lo cierto es que el presidente Daniel Noboa aún no ha oficializado más cambios en su gabinete, pese a que varios funcionarios ya han anunciado su renuncia.

Como informó EXPRESO en notas anteriores, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, indicó a este Diario que el gabinete ministerial y otros altos funcionarios presentaron sus renuncias como un “procedimiento habitual posterior a una elección”.

Entre las renuncias no confirmadas figuran las de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira; la ministra de Educación, Alegría Crespo; y la del presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, entre otros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!