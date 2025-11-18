Daniel Noboa viaja a Estados Unidos tras la consulta popular 2025: agenda oficial

El presidente ecuatoriano estará en Estados Unidos hasta el jueves, acompañado de su comitiva oficial

Daniel Noboa viaja a Estados Unidos del 18 al 20 de noviembre, dos días después de perder el referéndum.

El presidente de la República, Daniel Noboa, emprendió este martes 18 de noviembre, un viaje oficial a Estados Unidos, apenas dos días después de la derrota que sufrió en el referéndum y consulta popular 2025, que impulsó su gobierno.

El mandatario permanecerá en territorio estadounidense hasta el jueves, acompañado por el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, y una comitiva de apoyo, según lo establece el decreto ejecutivo firmado el lunes.

Aunque la Presidencia no ha revelado detalles de su agenda, el documento señala que el viaje responde al interés del Gobierno en fortalecer los lazos diplomáticos y comerciales con sus aliados estratégicos.

Agenda y contexto del viaje

Jornada del referéndum en Ecuador transcurre en paz, según la OEA Leer más

El viaje se produce en un contexto marcado por el rechazo ciudadano a las propuestas de Noboa, entre ellas la eliminación de la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras en el país.

Además, la visita coincide con recientes anuncios de acuerdos comerciales entre Ecuador y Estados Unidos, que incluyen la eliminación de sobretasas arancelarias a más de 100 productos ecuatorianos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR