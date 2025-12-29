Editorial | Otro año de apagones sería inadmisible

La promesa oficial de resolver el déficit energético que tiene el país continúa siendo un gran pendiente. Lo que se vendió como un problema resuelto se ha convertido en un escándalo de contrataciones millonarias e irregulares que no han inyectado un solo kilovatio al sistema nacional, y que traba la gestión para resolver el déficit de energía que, según ha advertido la propia Celec, se recrudecerá en el 2026.

Ante este escenario, vuelve a rondar el temor y una simple pregunta: ¿puede Ecuador soportar otro año de apagones si las medidas parches, que siempre se utilizan, no llegan a ser suficientes? La respuesta es no. La economía nacional, que apenas este año ha comenzado a recuperarse del impacto devastador de los cortes eléctricos de 2024, no tiene margen para resistir una nueva crisis. Es necesario ejecutar con urgencia una estrategia energética integral que esté elaborada con ética, transparencia y visión de largo plazo. Esto implica inversiones serias en generación eléctrica, diversificación de la matriz energética y un manejo honesto del dinero de los ecuatorianos.

El país no puede arrancar año a año con la preocupación de cómo será la provisión de un servicio tan elemental como este. Cada día sin soluciones concretas es un día más de retroceso económico y pérdida de la confianza ciudadana.