Ivonne Núñez ya no es ministra de Trabajo: baja del gabinete de Noboa tras consulta

La abogada deja de liderar el Ministerio de Trabajo y se convierte en el primer remesón ministerial tras el plebiscito

Ivonne Núñez Figueroa deja de ser la ministra de Trabajo, marcando la primera salida del gabinete del presidente Daniel Noboa luego de la derrota en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025. Este hecho fue anunciado este 17 de noviembre por la abogada en redes sociales.

Renuncias en el gabinete de Noboa: Carondelet aclara Leer más

¿Por qué salió Ivonne Núñez del Ministerio de Trabajo?

Hasta ahora, no se ha anunciado oficialmente las razones de la salida de la funcionaria. No obstante, Núñez publicó en su cuenta de X un mensaje en el que dio a conocer este hecho y agradeció al presidente Daniel Noboa por su paso por esa cartera de estado.

"Gracias a todo el país por el aprecio al Ministerio del Trabajo del Ecuador, construimos las normas jurídicas en: igualdad salarial, acoso laboral y ley violeta. Han concluido mis funciones como Ministra de Estado. Gracias al Presidente, Daniel Noboa, por habernos permitido desde Ministerio de Trabajo sentar las bases en legislación laboral para jóvenes, mujeres y adultos mayores".

Gracias a todo el país por el aprecio al Ministerio del Trabajo del Ecuador, construimos las normas jurídicas en: igualdad salarial, acoso laboral y ley violeta. Han concluido mis funciones como Ministra de Estado. Gracias al Presidente @DanielNoboaOk por habernos permitido… — Ab Ivonne Nuñez (@ivonneabogada) November 18, 2025

Contexto político: la 'primera baja' tras la consulta

La renuncia de Núñez se produce en un momento clave del gobierno de Noboa, después del revés en la consulta popular que él mismo convocó meses atrás. Su salida representa un ajuste en el gabinete, que había dado señales de remesones desde horas de la tarde, cuando se corrió la información de que todos los ministros habían puesto sus cargos a disposición del primer mandatario.

Sin embargo, horas después, tras ser consultada por Diario EXPRESO, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, aseguró que, de acuerdo con los procesos posteriores a una elección, los ministros presentaron la disponibilidad de sus cargos, catalogando la situación como un procedimiento habitual.

RELACIONADAS Riesgo país de Ecuador subió 38 puntos tras el triunfo del No en la consulta popular

El papel de Núñez en los días previos a la consulta

En los días previos a la consulta popular del 16 de noviembre, la imagen de Ivonne Núñez estuvo rodeada de diversas posturas por unas declaraciones de la entonces funcionaria que desataron un polémico debate sobre el trabajo por horas y el pago de décimos en Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!