Renuncias en el gabinete de Noboa: Carondelet aclara que es un procedimiento habitual

En este período presidencial se han producido cambios en Gobierno, Salud e IESS

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa y John Reimberg, ministro del Interior, han acudido a la Asamblea, durante el tratamiento de proyectos de ley.

Ante una pregunta de EXPRESO, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, contestó que, de acuerdo con los procedimientos habituales posteriores a una elección, los ministros presentaron la disponibilidad de sus cargos. Señaló que eso va en línea con lo dicho por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, aunque no existe un comunicado al respecto.

Además, en redes sociales circula el rumor de que Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), habría presentado su renuncia. No es algo oficial.

En el chat de WhatsApp, a través del que la Secretaría General de Comunicación comparte boletines con los medios, únicamente se contestó que: "Se ha elevado la información solicitada a las autoridades competentes y, hasta el momento, no existe un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Comunicación sobre este tema".

También que cuando la información esté confirmada se dará a conocer oportunamente. El presidente Daniel Noboa no se ha pronunciado al respecto. Su último mensaje lo escribió la noche del 16 de noviembre del 2025, luego de que el Consejo Nacional Electoral confirmara la derrota del no en la consulta popular, que él promovió.

Al consultarle si presentó su renuncia este lunes 17, Ivonne Núñez, ministra de Trabajado, respondió a este medio de comunicación: "Desde el primer día de mis funciones, la tiene el señor presidente. Somos de libre remoción".

¿Quiénes han dejado el gabinete de Daniel Noboa?

Tras posesionarse en mayo del 2025, en el gabinete de Daniel Noboa se han producido cambios en las carteras de Salud y Gobierno:

En junio, Edgar Lama dejó ese ministerio, para ocupar el Consejo Directivo del IESS. Lo reemplazó Juan Bernardo Sánchez, quien renunció y el 15 de julio llegó Jimmy Martin.

El 29 de julio, José de la Gasca dejó el Ministerio de Gobierno. Su reemplazo fue Zaida Rovira, quien entonces era Gobernadora del Guayas. Antes estuvo a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, hoy de Desarrollo Social.

Tras la desaparición y muerte de los cuatro niños de Las Malvinas, algunos sectores han pedido la salida del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien ha sido respaldado por el presidente Noboa.

