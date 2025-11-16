Expreso
noboa
El presidente Noboa se refirió sobre los atentados que ha sufrido en los últimos meses.Flickr Presidencia

Daniel Noboa sobre triunfo no: "respetamos voluntad del pueblo ecuatoriano"

En las cuatro preguntas de consulta popular y referéndum, Ecuador dijo no, con más del 65 % de actas escrutadas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció a las 21:14 del domingo 16 de noviembre del 2025. Lo hizo minutos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) señalara que con el 65 % de la votación escrutada, la tendencia a favor del no en la consulta popular y referéndum es marcada.

En un mensaje de 47 palabras y 333 caracteres, Daniel Noboa aceptó sin decirlo explícitamente que Ecuador no aceptó sus propuestas, expresadas en cuatro preguntas. "Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano".

