Chevy Chase: memoria y resiliencia tras una insuficiencia cardíaca

El comediante revela secuelas de una insuficiencia cardíaca y un coma que afectaron su memoria y su vida familiar en 2021

Chevy Chase, de 82 años, y su familia han compartido detalles sobre la grave insuficiencia cardíaca que lo llevó a una hospitalización de cinco semanas en 2021 y a un coma inducido que, según los médicos, dejó secuelas en su memoria. El testimonio forma parte del documental autorizado de CNN ‘I’m Chevy Chase and You’re Not’, en el que el actor reconoce no recordar varios episodios de su carrera y explica que los especialistas le advirtieron que el incidente afectaría sus capacidades cognitivas. Para enfrentar estas secuelas, relató que recurrió a juegos de cartas y al ajedrez como forma de rehabilitación mental.

Su hija Caley Chase describe la experiencia como “haber vuelto de la muerte” y recuerda los temores del equipo médico, que llegó a advertir a la familia que podría no recuperarse del todo. Cydney, otra de sus hijas, señaló que la etapa fue especialmente angustiante porque ocurrió durante la pandemia, cuando toda la familia permanecía atenta a su evolución en el hospital.

Jayni Chase, esposa del actor desde 1982, explicó que la causa fue una miocardiopatía asociada a años de consumo de alcohol, una afección que debilitó el músculo cardíaco hasta provocar el colapso. Durante la crisis, el corazón de Chase se detuvo y los médicos decidieron inducir el coma durante varios días, medida que -según un amigo cercano, Peter Aaron- estaría vinculada a las lagunas de memoria que hoy presenta.

Aunque Chase afirma sentirse bien físicamente, reconoce que necesita recordatorios frecuentes y que la pérdida de memoria sigue presente. Pese a todo, su familia supo que el humor seguía intacto cuando, aún en recuperación, bromeó con una enfermera en el hospital. El documental, dirigido por Marina Zenovich, incluye además testimonios de colegas como Ryan Reynolds, Martin Short, Goldie Hawn y Dan Aykroyd. El documental se estrena el 1 de enero por CNN.

Sus inicios en SNL

Chevy Chase inició su carrera en la comedia a principios de la década de 1970 dentro de la escena humorística neoyorquina, colaborando con revistas satíricas y programas de televisión antes de dar el gran salto como uno de los miembros fundadores de Saturday Night Live (SNL) en 1975.

Su humor físico, su estilo irónico y su icónica frase de apertura del noticiero paródico “I’m Chevy Chase… and you’re not” lo convirtieron rápidamente en una de las primeras estrellas del programa. Tras su salida temprana de SNL para buscar oportunidades en el cine, consolidó una imagen de comediante carismático, algo torpe y sarcástico que marcaría su trayectoria posterior en Hollywood.

Entre sus películas más recordadas destacan Vacaciones familiares (1983) y sus secuelas, donde interpretó al entrañable y desastroso Clark Griswold, un papel que se volvió parte esencial de la cultura pop, especialmente con Christmas Vacation. También brilló en Fletch (1985), una comedia detectivesca que mostró su versatilidad y timing humorístico, y en Los locos del golf (1980), un clásico del humor irreverente. Estas producciones consolidaron a Chase como una de las grandes figuras de la comedia estadounidense de los años 80, dejando una huella duradera en el cine y en varias generaciones de espectadores.

