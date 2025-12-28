Looks resort para empezar el 2026 con estilo

Del amarillo de la suerte al blanco elegido por Pantone, una guía de outfits para pasar el año nuevo y feriado largo.

El amarillo, relacionado con la abundancia, es el favorito para lucir el año nuevo.

La moda resort llega justo cuando empiezan las vacaciones: fin de año, feriados largos y el bolso listo para la playa. Pensada para acompañar días de descanso, sol y mar, se caracteriza por su ligereza: siluetas cómodas, telas frescas y detalles artesanales, sin renunciar al estilo. Es el look perfecto para transitar entre el último brindis del año y las primeras escapadas a la costa, donde el descanso se convierte en lujo.

El amarillo, asociado culturalmente a la buena suerte y a los nuevos comienzos, se impone como el color talismán para iniciar el año con optimismo. Le sigue el blanco, elegido por el Instituto Pantone como color del 2026; aunque no resulta una novedad, ya habita desde hace tiempo en la mayoría de los closets de playa. A estos se suman los prints tropicales en sets, junto a prendas en crochet, flecos y telas con relieve.

“Las pasarelas de la primavera - verano Fashion Week 2025–2026, reafirmaron las prendas elegantes y funcionales. Una tendencia clave son los maxivestidos, ya sea con capas o con amplitud al nivel de la falda, alejándose de lo simple”, explica Belén Santiesteban, asesora de imagen.

SEMANA armó equipaje rumbo a la playa para proponer estilismos que acompañan los primeros días del 2026, donde solo existe el `mood' vacaciones.

El blanco, elegido como el color del 2026, destaca esta temporada en maxi vestidos. Foto: Carlos Klinger

Quinta Playa, en Isabela, es el punto de concentración de los flamingos Leer más

Fashion tips en la playa

Para la asesora de imagen, Belén Santiesteban, el look resort no consiste en acumular tendencias, sino en saber combinarlas. Esta es una guía práctica de imprescindibles para armar estilismos de playa con armonía.

Pañuelos del cabello al bolso: Llévelos anudados en la cabeza al estilo pirata, en moños o amarrados al asa de la cartera para sumar color y textura. Funcionan mejor cuando combinan con uno de los tonos del look, sin competir con él.

Prints protagónicos: Los estampados tropicales se lucen más cuando contrastan o combinan con un tono liso de la prenda o el accesorio. Si el print es protagonista, equilibre con blancos, crudos o colores neutros que no saturen el outfit.

Los sets con estampado tropical elevan el look de playa. Foto: Carlos Klinger

Crochet, siempre con contraste: Combínelo con piezas limpias y estructuradas: un pantalón amplio, una falda fluida o un short de lino. El secreto está en evitar el exceso y dejar que la textura artesanal sea el foco del look.

Dorado, el aliado del resort sofisticado: Accesorios dorados como aros, collares, brazaletes o sandalias, elevan instantáneamente los looks de playa. Perfectos para transitar del día al atardecer sin cambiar de outfit.

Calzado, comodidad con intención: Sandalias planas minimalistas, alpargatas o slides de cuero son la base del resort look. Para la noche, un taco bajo o sandalia de tiras finas suma elegancia sin perder comodidad.

Blanco 2026: Maxivestido blanco de silueta amplia, un clásico infalible que reafirma el color elegido para el 2026 y acompaña la temporada de playa con elegancia natural.

Los maxi vestidos en tonos claros son un básico en el bolso de playa. Foto: Carlos Klinger

Créditos. Fotos: Carlos Klinger (IG@carlos_klinger) Producción y estilismo: Gianella Muñoz (IG@gia.munoz_) Vestuario: Moi (IG@moiropayaccesorios) Genovesa (IG@genovesa_ec). Velero: Aventuras náuticas (IG@aventurasnauticasec) Contacto: 0969056340 Modelo: Andrea Guaranda (IG@andreaguaranda20) Maquillaje y peinado: Diana Baltan (IG@makeupdianabaltan)

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!