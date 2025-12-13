Quinta Playa, en Isabela, es el punto de concentración de los flamingos

La DPNG contó un total de 246 de estas aves en Galápagos

Aves. Los flamingos son una especie emblema del archipiélago.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) actualizó el estado poblacional del flamingo de Galápagos mediante el censo anual. La entidad contabilizó 246 flamingos en 22 lagunas índice, de los cuales 224 son adultos, 8 juveniles y 14 indeterminados. Quinta Playa (isla Isabela) fue el punto con mayor concentración, con 162 individuos registrados.

Este monitoreo técnico, que se lleva a cabo de manera ininterrumpida desde 1996, constituye una herramienta clave para evaluar la situación de Phoenicopterus ruber y orientar acciones de manejo y conservación en las principales lagunas del archipiélago, según indicó el DPNG en un comunicado.

En comparación con el comportamiento poblacional de la última década —cuya media se sitúa en alrededor de 230 individuos— los resultados de 2025 se mantienen dentro del rango esperado para esta época del año. La estabilidad observada evidencia que las condiciones ambientales recientes, han favorecido la permanencia de la especie.

Censos que se realizan dos veces al año

Los censos, que se realizan dos veces al año, recopilan además información sobre el estado de los nidos, la presencia de otras aves costeras y las características físico-ambientales de las lagunas, como nivel y turbidez del agua.

Este seguimiento permanente permite identificar riesgos, anticipar posibles amenazas asociadas a variaciones ambientales o a la presencia de especies introducidas, y ajustar oportunamente las estrategias de manejo.

