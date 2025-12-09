La moda del Niño Viajero 2025: Historia y significado del traje que lucirá en Cuenca

El traje es confeccionado por sus custodias, las madres del Monasterio del Carmen de la Asunción

La presentación oficial del nuevo traje del Niño Viajero será el próximo jueves, 11 de diciembre.

Cada año el Niño Viajero luce un traje nuevo. Sus custodias, las religiosas del Monasterio del Carmen de la Asunción, son las encargadas de vestir a la imagen y dejarla lista para el gran pase del 24 de diciembre.

El traje es elaborado a mano, lleva bordados elementos católicos relacionados al nacimiento de Dios y a las tradiciones locales y su confección toma más de tres meses.

Este año el traje será azul con bordados en hilo de plata. El color azul representa el manto de la Virgen mientras que el color plata del hilo representa el jubileo de una de las religiosas que cumple 25 años de vida consagrada.

La presentación oficial del traje se llevará a cabo el jueves, 11 de diciembre, en el Monasterio. Al momento aún están siendo confeccionados los últimos detalles.

Custodias de la imagen

La tradición del Pase del Niño Viajero lleva más de seis décadas siendo parte de la cultura cuencana. y las religiosas del Monasterio del Carmen de la Asución son las custodias de la imagen desde hace 39 años. La Madre Leonor del Espíritu Santo recuerda que el 24 de diciembre de 1986, luego de la misa de gallo, llegó por primera vez la imagen del Niño Viajero al monasterio.

“La noche que llegó el niñito nació en mí el sentimiento de ternura y de querer proteger al hijo de Dios a través de la imagen del Niño Viajero. Para nosotras es una bendición ser las custodias de él”, reseñó.

Tal fue la dedicación de la religiosa que impulsó a sus compañeras a tomar parte activa de la gran logística que significaba organizar cada año el gran pase. Hoy la venerada imagen reposa en la celda de la Madre Leonor y desde ahí cada año se prepara para cumplir los diferentes actos que se realizan hasta el día de la pasada navideña.

Y por su dedicación y como la principal mantenedora de la tradición católica, la religiosa recibió la condecoración ‘Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad’.

Agenda para el Pase del Niño Viajero

El pregón de la celebración se llevará a cabo este viernes, 12 de diciembre, con una pasada que recorrerá el Centro Histórico desde el parque de San Blas hasta la Catedral de La Inmaculada, donde se oficiará una eucaristía.

La novena en honor al Niño Viajero se realizará del 14 al 22 de diciembre en el Santuario Mariano de la Plaza de las Flores.

El cambio de padrinos será el martes, 23 de diciembre, con un acto que se desarrollará en la Catedral de La Inmaculada. Este año los designado son: La Policía Nacional, los Padres Mercedarios y moradores de El Vecino -con el párroco Blasco Gutiérrez Rodríguez- y los mercados, representados por el Mercado 4 de Noviembre de Ricaurte.

Finalmente, el gran pase será el miércoles 24 de diciembre durante todo el día. El quinto río recorre tradicionalmente la calle Simón Bolívar en sentido contrario hasta llegar a la catedral donde el Monseñor Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca, celebrará la misa de Nochebuena.

