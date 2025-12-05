En Cuenca se pretende subsidiar incremento del pasaje de bus

La propuesta será analizada por el Concejo Cantonal. Se invertirá cerca de $9 millones

El incremento de la tarifa del pasaje urbano será subsidiado por el Municipio de Cuenca.

El incremento a la tarifa del pasaje urbano en Cuenca será subsidiado por la municipalidad. La propuesta fue planteada por el alcalde y será debatida en sesión del Concejo Cantonal para aprobar este presupuesto.

El incremento que se pretende dar es de seis centavos; es decir, que la tarifa será de 40 centavos tal como lo sugiere el estudio técnico realizado por la Universidad de Cuenca.

Reajuste presupuestario

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, informó que en la sesión del Consejo Cantonal presentará su propuesta para cubrir el costo total del alza del pasaje. Esta medida será temporal mientras se completan estudios para la interconexión de todos los sistemas de transporte que funcionan en la capital azuaya (bus urbano, bicicleta pública y tranvía).

La decisión se enmarca en la exigencia de los transportistas de contar con una nueva tarifa técnica que estaba congelada desde hace más de ocho años.

Actualmente el costo del pasaje es de 34 centavos, de los cuales cuatro eran subsidiados por el municipio con un presupuesto de $3 millones. En caso de aprobarse la iniciativa de Zamora, el subsidio será de 10 centavos.

Gustavo Valencia, presidente de la Comisión de Movilidad, Tránsito y Transporte, explicó que la propuesta del Zamora se orienta hacia una redistribución del Presupuesto Anual 2026 del Municipio para “dejar más dinero para hacer el subsidio completo de lo que corresponde al incremento del pasaje”.

El edil aseguró que esta medida será temporal -máximo hasta finales de 2026- y que “el subsidio en algún momento se terminará” por lo que recomendó a la ciudadanía prepararse para asumir el costo real del pasaje. “Dejaremos de hacer algún tipo de obra física para hacer una ayuda directa al bolsillo de quienes más necesitan y que usan el transporte urbano”, puntualizó Valencia.

¿Qué dice la Cámara de Transporte de Cuenca?

Diego Idrovo, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, dejó ver su inconformidad ante el mínimo incremento de la tarifa y desconfía en el sistema de subsidio que la administración municipal propone.

El agremiado aseguró que se enfrentan a dos problemáticas puntuales. La primera es la tarifa que se aleja a los resultados técnicos del estudio que establece un costo tope de 47 centavos y un mínimo de 44 centavos. “La tarifa que fue sugerida no sabemos en qué se basa”, puntualizó Idrovo.

La otra problemática es el sistema de subsidio propuesto por el alcalde Zamora, dado que en la actualidad suman cuatro meses de retraso en la asignación del rubro que ya se subsidia. “Vemos con mucha preocupación esta decisión, no habría reparo en aceptarlo si tendríamos la garantía de que nos cancelarán mes a mes”, comentó el agremiado.

Según cifras de la Cámara de Transporte de Cuenca, el monto del subsidio sería de $9 millones tomando en consideración que diariamente registran más de 300.000 pasajes validados.

Sin embargo, los agremiados aseguran que no les quedará otra opción que aceptar la decisión del Concejo Cantonal de Cuenca dado que es su potestad establecer las tarifas del transporte urbano. Idrovo asegura que seguirán insistiendo en un "reajuste técnico y más apegado a la realidad económica".

