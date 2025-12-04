Vía Cuenca-Molleturo: ofertas y proyectos que quedan en papel

Derrumbes. Uno de los grandes problemas de esta vía son los constantes deslaves que obstaculizan el camino.

El mal estado de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme la ha convertido en una ruta de verano para los usuarios. Los derrumbes, taludes, socavones y el deterioro de la carpeta de rodadura la han convertido en una ruleta de la suerte para quienes buscan la forma más directa de llegar a la provincia del Guayas.

El reporte diario del Sistema Integrado de Emergencia ECU 911 alerta que se tenga precaución al momento de transitar por los kilómetros 85, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 99 y 105. A esto se suma el socavón que existe en el kilómetro 91, que pone en riesgo la pérdida total de la carpeta de rodadura.

Y es que la crítica realidad que enfrenta esta carretera afecta directamente a sectores productivos de la provincia del Azuay como el turístico, industrial y comercial, e incluso al traslado de migrantes azuayos que llegan al aeropuerto de Guayaquil. Deben superar factores climáticos que provocan cierres imprevistos y también la inseguridad que gana terreno con asaltos, secuestros y robos.

EXPRESO dialogó con varios expertos que hablan del impacto que sufre la provincia y la capital azuaya por la falta de una vía adecuada. Además, sugieren posibles soluciones a la problemática que se viene arrastrando por más de 10 años.

El turismo pierde con los cierres de la carretera

Juan Pablo Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo del Azuay, enfatiza en las graves pérdidas que la vía ha generado al sector. “Cuando la vía se cierra, no hemos llegado ni al 10% de ocupación de los hoteles de Cuenca. Esto nos ha pasado incluso en feriados importantes”, dijo.

“El cierre de la vía provoca que se cancelen reservaciones de hasta una semana, dado que los visitantes prefieren cambiar de destino ante el riesgo de quedarse atrapados a medio camino o no poder regresar a sus ciudades de origen”, señaló.

El agremiado explicó que la exigencia de contar con una vialidad óptima en el sur del Ecuador ha pasado por varias administraciones estatales y “siempre ha quedado en ofrecimientos de mantenimiento y estudios de nuevas rutas”.

En la actualidad, por ejemplo, Vanegas recordó que el Ministerio de Infraestructura y Transporte se comprometió en el inicio de una intervención profunda en esta carretera a través de un crédito del Banco Mundial. “Dijeron que en noviembre comenzaría el mantenimiento, pero no vemos nada. No hay ningún movimiento en este sentido y seguimos esperando”, puntualizó.

Estudios de nuevo trazado



En la búsqueda de una posible solución al problema de la conectividad terrestre entre Cuenca y Guayaquil, la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca (Cipem) desarrolló un estudio con la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca (UCuenca EP), con el que se visualiza el trazado de una nueva ruta pensada, principalmente, en mejorar el desplazamiento de las mercaderías cuencanas hacia el puerto de Guayaquil.

Sofía Arce, directora ejecutiva de la Cipem, explicó que el 60% de la producción de la industria local se distribuye a nivel nacional y la diferencia es exportada, lo que marca la necesidad urgente de contar con vías adecuadas y que garanticen un menor tiempo de traslado.

También advirtió que el sector turístico se beneficiaría directamente de ejes viales en buenas condiciones, dado que, según cifras propias de la Cipem, “en los últimos 10 años hay un crecimiento interanual promedio del 10% en dicho sector”.

Con este contexto, la Cipem, en 2022, contrató con recursos propios los estudios de prefactibilidad para una nueva autopista Cuenca-Guayaquil. “El estudio propuso una ruta totalmente nueva: iniciar en el Control Sur, avanzar por la autopista Cuenca-Azogues, llegar a Biblián y desde allí conectar con La Troncal para empatar con el quinto puente o viaducto sur en Guayas”, detalló.

El estudio propone dos escenarios de nuevo trazado de la autopista: uno con túnel por cerca de 1.518 millones de dólares y otro sin túnel por alrededor de 1.200 millones. También se estableció una gestión a través del pago de peajes de $2,40 para vehículos livianos.

Este estudio fue considerado dentro de un proyecto que lleva adelante la Secretaría de Inversiones Público-Privadas con la empresa Korea Expressway Corporation, que ha puesto sobre la mesa tres opciones para mejorar la conectividad con la provincia del Guayas. De esta iniciativa poco se conoce sobre el avance hacia la fase de ejecución.

Mantenimiento y descentralización



Marcelo Cabrera, ingeniero civil, exalcalde de Cuenca, exprefecto del Azuay y exministro de Transporte y Obras Públicas, refirió que no se ha planteado una solución definitiva, sino “parches” que han provocado daños más profundos a esta carretera.

Para una mejora integral de la vía propone dos fases. Una, mediante un mejoramiento urgente o permanente desde el kilómetro 40, donde se inicia la zona montañosa e inestable. “Se requiere una permanente vigilancia, no solamente en la calzada, sino en los taludes”. Y la otra, culminar con los estudios que actualmente están en manos de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas.

Sobre el mantenimiento continuo, el director general de Obras Públicas del Municipio de Cuenca, José Patiño, planteó el trabajo conjunto como solución inmediata a la falta de mantenimiento, esto luego de que el Gobierno desechara la propuesta de traspaso de competencias presentada por los gobiernos locales de Azuay y Cañar. El funcionario aseguró que el ente municipal cuenta con la capacidad para atender los requerimientos de mantenimiento.

Pero Cabrera va más allá y plantea la “necesidad urgente” de descentralizar el Ministerio de Infraestructura, asignando recursos y dando libertad a la Zona 6 de la cartera de Estado.

EXPRESO solicitó a la Zonal 6 del Ministerio de Infraestructura y Transporte una entrevista, pero se indicó que la nueva autoridad está en proceso de adaptación.

