Gobernador de Azuay pedirá informe sobre utilidad de portales de seguridad

El dispositivo está en el kilómetro 106 de la vía y registrará placas y rostros.

Los cinco portales tecnológicos de control vial inaugurados por la Prefectura del Azuay y entregados a la Policía Nacional serán evaluados. Gobernador habla de supuestas ofertas electorales.

Tras la entrega del portal tecnológico en la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme, en la zona de Tamarindo, el debate se centra en la utilidad y beneficios de este nuevo sistema que será controlado desde las consolas del Sistema Integrado de Emergencias ECU 911 por la Policía Nacional.

Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, adelantó que el uso del sistema de portales es de competencia exclusiva de la Policía Nacional. Esto por el manejo de manejo de las diferentes bases de datos que deberán ser ingresadas para el reconocimiento de los rostros y placas.

Informe sobre uso de portales

Sin embargo, una semana después de la inauguración el gobernador Xavier Bermúdez indicó que recién solicitará un informe a la Policía Nacional sobre la utilidad de este sistema en la identificación de rostros y placas. Teme que sea únicamente un tema de "ofrecimientos de campaña".

"Hay que saber contra qué (base de datos) vamos a identificar la información captada. Si registramos un rostro, contra qué voy a calificar ese rostro", dijo.

Hay que recordar que, durante la inauguración del sistema en Tamarindo, el coronel Luis Puga, jefe del Distrito Sur de la Policía Nacional detalló que la institución será la encargada de ingresar al sistema del ECU 911 los datos de vehículos reportados como robados en todo el país y las identidades de las personas que están siendo buscadas por la justicia y de quienes tienen antecedentes penales para la identificación eficiente de quienes ingresan a la provincia.

Bermúdez puntualizó que el informe deberá detallar los hitos alcanzados con el nuevo sistema. "Aquí los hitos deben ser seguridad ciudadana, no objetivos de campaña", puntualizó.

Hugo Pérez, coordinador zonal del ECU 911, confirmó que el sistema de los portales ya está conectado al de la institución, pero que aún no se dispone de las bases de datos para que el trabajo policial sea efectivo. "Esto ya es competencia de la Prefectura y Policía",

