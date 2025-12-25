Expreso
  Política

MINISTRA NATALY MORILLO
La exasambleísta y ministra de Gobierno, Nataly Morillo.ARCHIVO: MINISTERIO DE GOBIERNO

Gobierno de Noboa tiene hoja de ruta para 2026: "Que gobernadores hagan su trabajo"

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, explicó cuál será la prioridad de la administración del presidente Daniel Noboa

Sin brindar mayores detalles, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, anunció que el régimen del presidente Daniel Noboa ya tiene una hoja de ruta a seguir para 2026. Adelantó que el nuevo plan está enfocado en fortalecer la presencia del Gobierno en el territorio.

En entrevista con Radio Centro Ecuador de Quito, la ministra Morillo señaló que en el 2026 el régimen del presidente Noboa pondrá en marcha un "modelo de gestión territorial" enfocado en el control de la gestión en cada una de las provincias.

"¿Qué significa esto? Que desde el 1 de enero los gobernadores de cada provincia van a tener que realizar su trabajo y estar vigilantes de que cada cartera de Estado en la provincia cumpla con la ciudadanía. Porque para eso estamos aquí: para hacer que las cosas pasen, para poder dar seguridad a los ciudadanos y para poder entregar medicinas a los ciudadanos", acotó la ministra.

Seguridad y salud, otras de las prioridades del Gobierno de Noboa

De acuerdo con la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, la seguridad y la salud serán otros dos temas prioritarios para el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, no detalló cuál es la hoja de ruta en esos temas ni en cuánto tiempo se verán resultados.

Semanas atrás, tras la derrota electoral del Gobierno en el referéndum y consulta popular, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, sostuvo que los nuevos objetivos del régimen serían escuchar las demandas ciudadanas y cumplir las promesas.

